Acun Ilıcalı'dan Fatih Altaylı'ya çarpıcı açıklamalar: "10 zengin Fenerbahçe'yi döndüremez"

"Hayatımda hiçbir zaman, hiçbir dönemimde hiçbir şeyi böyle "İleride şöyle olayım" demedim. Yok, hiç öyle hesap falan yapmadım hayatımda. Sıfır, bak sıfır diyorum. Ben bütün başarı hikayemde hep bir adım sonrasına karar vererek doğru adım attım. Çünkü hayatta şunu düşünüyorum: İleriye kendine hedef koyduğun zaman doğru yapmış olmuyorsun. İleride bir hedef koyduğun zaman o hedef belki doğru hedef değil, seni yanlışa götürür. Sen önce hep bir adımı geç, bir adımı geç. O an ne gerekiyorsa... Bu sorunun cevabı benim için "Düşünmedim". Yarın öbür gün ne olur hiç bilemem. Şartlar öyle gerektirir, kulüp için fedakarlığı elimden geldiğince yaparım ben."