Televizyon dünyasının tanınan ismi ve sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın YouTube programında Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe sevgisinden sarı-lacivertli kulüpteki idarecilik günlerine, gelecekteki başkanlık ihtimalinden Aziz Yıldırım'la mahkemelik olduğu loca krizine kadar merak edilen birçok soruyu cevapladı.
Acun Ilıcalı'dan Fatih Altaylı'ya çarpıcı açıklamalar: "10 zengin Fenerbahçe'yi döndüremez"
Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’deki yöneticilik günlerinden gelecekteki olası başkanlık planlarına, sarı-lacivertli kulübe olan bağlılığından Aziz Yıldırım ile yaşadığı loca krizine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
"ÖLÜMDEN VE PARAYI KAYBETMEKTEN KORKMUYORUM"
Tehlikeli tutkuları ve ticari riskleri arasındaki ilişkiye değinen Ilıcalı, başarısının sırrını radikal kararlar alabilmesine bağladı. Parayı sadece bir "yakıt" olarak gördüğünü ifade eden ünlü televizyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok ciddi riskler alabiliyorum çünkü ölümden de maddi kayıptan da korkmuyorum. Parayı başarıya gitmek için bir araç olarak kullanıyorum. Zengin insanlar genelde hız yapmaz, motosiklete binmez; 'Aman parayı buldum bir şey olmasın' der. Bende böyle bir anlayış yok. Hayattaki zevklerimi sonuna kadar yaşamak isterim. Aldığım risklerin yarısını kimse alamaz ama gençlere beni örnek alıp risk almamalarını tavsiye ediyorum. Benimki milyonda bir olabilecek bir başarı."
"GALATASARAY KULÜBÜNÜ DEĞİL, ŞAHISLARI HEDEF ALDIM"
Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı döneme dair gelen tepkileri değerlendiren Ilıcalı, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği bir yılın kendisine büyük tecrübe kattığını vurguladı. Yöneticiliği sırasında Galatasaray camiasını hiçbir zaman hedef almadığını belirten Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:
"Ben ağır Fenerbahçeliyim. Çocukluğumda Kadıköy’de stadın önünde bilet bulabilmek için tulumla 10 saat yattığım günleri bilirim. Yöneticilik yaptığım dönemde kulübümün haklarını savunmak benim işimdi. Bu süreçte Galatasaray Kulübü'yle ilgili tek bir olumsuz açıklamam olmadı. Ben sadece kulübüm hakkında 'Survivor J.'ye mi inanacağız' tarzında abuk sabuk konuşan bazı yöneticilere cevap verdim. Temsil ettiğim kitlenin hakkını savunmak durumundaydım."
FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA YEŞİL IŞIK MI?
Gelecekte Fenerbahçe başkanı olmayı hedefleyip hedeflemediği sorusuna hayat felsefesi üzerinden yanıt veren Ilıcalı, uzun vadeli planlar yapmadığını belirtti:
"Hayatımda hiçbir zaman, hiçbir dönemimde hiçbir şeyi böyle "İleride şöyle olayım" demedim. Yok, hiç öyle hesap falan yapmadım hayatımda. Sıfır, bak sıfır diyorum. Ben bütün başarı hikayemde hep bir adım sonrasına karar vererek doğru adım attım. Çünkü hayatta şunu düşünüyorum: İleriye kendine hedef koyduğun zaman doğru yapmış olmuyorsun. İleride bir hedef koyduğun zaman o hedef belki doğru hedef değil, seni yanlışa götürür. Sen önce hep bir adımı geç, bir adımı geç. O an ne gerekiyorsa... Bu sorunun cevabı benim için "Düşünmedim". Yarın öbür gün ne olur hiç bilemem. Şartlar öyle gerektirir, kulüp için fedakarlığı elimden geldiğince yaparım ben."
"Hayata da hep şöyle baktım; bizim taraftarımız en fedakar adam sonuç itibarıyla. Belli bir maaşından paralar verip formasını alıyor, maça gidiyor. Onun yaptığı fedakarlık, o tribünlere gelmesi, desteklemesi... O gişedeki ufacık diye gözüken aslında rakamlar birleştiği zaman Fenerbahçe oluyor. Fenerbahçe dediğiniz, o ufak gişe rakamlarının birleşip yılda 100 milyon euro olması ve takımın o gücünün oluşmasıdır aslında. Yoksa 10 zengin Fenerbahçe’yi döndüremez. Fenerbahçe hele artık bugünkü paraları..."
AZİZ YILDIRIM İLE LOCA KRİZİ
Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde parasını peşin ödediği locasının iptal edilmesiyle ilgili soruya da yanıt veren Acun Ilıcalı, konuyu yargıya taşıdığını ve haklı bulunduğunu belirtti:
"Locam 10 yıldır vardı. Üç yıllık anlaşma yapıp parasını ödemiştim ancak yönetim değişikliği sonrası 'Locanız iptal edildi, paranızı iade edeceğiz' diye bir yazı gönderdiler. Bu kararı kabul etmeyip mahkemeye başvurdum. Mahkeme 15-20 gün içinde lehime karar vererek 'Loca geri verilecektir' dedi. Aziz Bey’in bu tavrı kendine hiç yakışmadı, gerçekten üzücü. Yine de temennim başkanın sakinleşmesi ve hep birlikte Fenerbahçe’nin başarısına odaklanmamızdır."