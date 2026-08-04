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Kaynak: İHA

Isparta İl Özel İdaresi ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Gedikli köyüne bağlı Mada Adası'nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Arazi şartlarında kullanılacak greyder ile beko-loder tipi iş makineleri, özel su araçları ve bölge halkının tekneleriyle sağladığı destek sayesinde adaya taşındı.

Sevkiyatın güvenle tamamlanmasının ardından adada rıhtım düzenlemesi, köy içi ulaşım yolları ve çevre bakım işlemleri tamamlandı.

Beyşehir Gölü üzerinde yer alan 32 adanın en büyüğü konumundaki Mada Adası'nın Kumluca Mahallesi'nde, 30 hanede toplam 120 vatandaş ikamet ediyor.