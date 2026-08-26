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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe Fransız ekibi Olimpik Lyon'a konuk oluyor.

Sarı Lacivertliler Kadıköy'de 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında galip gelerek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor.

Groupama Stadyumu'nda TSİ 22:00'da başlayacak kritik maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

LYON-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner Vinicius, Morton, Tesmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat.