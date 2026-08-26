Yeniçağ Gazetesi
26 Ağustos 2026 Çarşamba
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak

TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak

İstanbul'da dar gelirli vatandaşlara piyasa rayicinin yarı fiyatına konut imkanı sunacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde süreç başlıyor. Noter kurasıyla belirlenecek hak sahipleri için başvuruların ve detayların önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 1

İstanbul'da dar gelirli aileler için tasarlanan kiralık sosyal konut hamlesinde ilk adımlar atılıyor.

1 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 2

Proje kapsamında toplam 15 bin konut vatandaşların kullanımına sunulacak.

2 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 3

Süreçte ilk kiralama işlemlerinin eylül ayında yapılması öngörülüyor.

3 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 4

Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri noter huzurunda kura çekimiyle seçilecek.

4 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 5

Proje öncelikle ev sahibi olmayan ve gelir kriterini karşılayan İstanbulluları hedefliyor.

5 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 6

Başvurularda belirli gruplara ayrıcalık tanınacak.

6 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 7

Memurlar, emekliler ve engelliler için özel kontenjanlar oluşturulacak.

7 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 8

Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar da bu kontenjanlardan faydalanabilecek.

8 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 9

Daha fazla vatandaşın projeden yararlanması için kiralama sürelerinin 3 yıl ile sınırlandırılması planlanıyor.

9 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 10

Ödenecek bedeller piyasa ortalamasının oldukça altında kalacak.

10 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 11

Piyasa değeri 30 bin TL olan bir dairenin yarı fiyatına veya daha düşüğüne kiralanabileceği belirtiliyor.

11 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 12

Dairelerin 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerinden oluşması hedefleniyor.

12 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 13

Konutlar şehir merkezine yakın bölgelerde inşa edilecek.

13 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 14

Kesin adresler ve net kira tutarları henüz netleşmedi.

14 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 15

Uygulamanın ilk durağı İstanbul olacak.

15 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 16

Buradaki sonuçlara göre model diğer büyükşehirlere de taşınacak.

16 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 17

Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya listede yer alan iller arasında bulunuyor.

17 18
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak - Resim: 18

Başvuru şartları ve tüm detaylar TOKİ tarafından kamuoyuna duyurulacak.

18 18
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro