İstanbul'da dar gelirli aileler için tasarlanan kiralık sosyal konut hamlesinde ilk adımlar atılıyor.
TOKİ’den 15 bin sosyal konut hamlesi: Kiralar piyasa değerinin yarısı olacak
İstanbul'da dar gelirli vatandaşlara piyasa rayicinin yarı fiyatına konut imkanı sunacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde süreç başlıyor. Noter kurasıyla belirlenecek hak sahipleri için başvuruların ve detayların önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Proje kapsamında toplam 15 bin konut vatandaşların kullanımına sunulacak.
Süreçte ilk kiralama işlemlerinin eylül ayında yapılması öngörülüyor.
Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri noter huzurunda kura çekimiyle seçilecek.
Proje öncelikle ev sahibi olmayan ve gelir kriterini karşılayan İstanbulluları hedefliyor.
Başvurularda belirli gruplara ayrıcalık tanınacak.
Memurlar, emekliler ve engelliler için özel kontenjanlar oluşturulacak.
Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren vatandaşlar da bu kontenjanlardan faydalanabilecek.
Daha fazla vatandaşın projeden yararlanması için kiralama sürelerinin 3 yıl ile sınırlandırılması planlanıyor.
Ödenecek bedeller piyasa ortalamasının oldukça altında kalacak.
Piyasa değeri 30 bin TL olan bir dairenin yarı fiyatına veya daha düşüğüne kiralanabileceği belirtiliyor.
Dairelerin 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerinden oluşması hedefleniyor.
Konutlar şehir merkezine yakın bölgelerde inşa edilecek.
Kesin adresler ve net kira tutarları henüz netleşmedi.
Uygulamanın ilk durağı İstanbul olacak.
Buradaki sonuçlara göre model diğer büyükşehirlere de taşınacak.
Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya listede yer alan iller arasında bulunuyor.
Başvuru şartları ve tüm detaylar TOKİ tarafından kamuoyuna duyurulacak.