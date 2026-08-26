Fenerbahçe Lyon'u elerse dev para ödülüne konacak: Servet değerinde maç

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğu İsmail Kartal'ın hücum planlarını olumsuz etkilese de Mason Greenwood'un form yakalaması teknik heyete güven veriyor.

İngiliz yıldız son oynanan lig maçında 2 gol, 1 asistlik performansıyla hiç de yabancısı olmadığı bir deplasmanda Fenerbahçe'nin gol ayağı olacak.