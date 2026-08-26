UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe bugün Fransız ekibi Lyon ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe Lyon'u elerse dev para ödülüne konacak: Servet değerinde maç
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunde Lyon ile kritik 90 dakikaya çıkacak. İlk maçı Kadıköy'de 1-1 biten eşleşmenin rövanşında Sarı Lacivertliler galip gelmesi halinde hem 18 yıllık hasrete son verecek hem de dev para ödülüne konacak.Furkan Çelik
Hafta sonu evinde Konyaspor'u 4-2 yenerek moral depolayan Sarı Lacivertliler 1-1'in rövanşında 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirebilmek için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.
Zorlu deplasmanda yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı da tribünde yerini alarak takımını yalnız bırakmayacak
Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe iki önemli oyuncusundan mahrum kaldı. Konyaspor karşısında harika bir performans sergilemesine rağmen sakatlanan Marco Asensio ve kafa travması geçiren milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu Lyon karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğu İsmail Kartal'ın hücum planlarını olumsuz etkilese de Mason Greenwood'un form yakalaması teknik heyete güven veriyor.
İngiliz yıldız son oynanan lig maçında 2 gol, 1 asistlik performansıyla hiç de yabancısı olmadığı bir deplasmanda Fenerbahçe'nin gol ayağı olacak.
Aynı zamanda sezona harika bir başlangıç yapan ve Konyaspor maçında dinlendirilen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca da bugün Fenerbahçe'nin sahadaki en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe Lyon'u elemesi halinde adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdıracak ve yarın çekilecek kurada 3. torbada yerini alacak.
Sportif başarının yanı sıra turu geçmek Fenerbahçe'ye önemli bir gelir de sağlayacak.
Sarı Lacivertliler Lyon'u yenmesi halinde 18.62 milyon Euro katılım bedelini kasasına koyacak.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi lig aşamasında alacağı her galibiyette 2.1 milyon Euro, beraberlikte ise 700 bin euro para ödülü kazanacak.