UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe Fransız ekibi Olimpik Lyon'a konuk oluyor.
Sarı Lacivertliler Kadıköy'de 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında galip gelerek 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek istiyor.
Groupama Stadyumu'nda TSİ 22:00'da başlayan kritik maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetiyor.
LYON-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner Vinicius, Morton, Tesmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat.
LYON 0-0 FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Maurizio Mariani'nin ilk düdüğüyle Lyon-Fenerbahçe maçı başladı.
FOFANA'NIN ŞUTUNDA EDERSON BAŞARILI
8' Malick Fofana ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı. Ederson köşeye giden topu kornere çeldi.