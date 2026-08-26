Anahtarları Vali Gül ve Merkez Bankası Başkanı verdi: YKS’de tarih yazan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Gerektiğinde çok emin olduğunuz bir fikri de yeniden değerlendirebilecek özgüvene sahip olmanız oldukça önemli. Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı bir dünyadayız ve böyle bir dünyada farkı sadece ne kadar çok şey bildiğiniz değil; aslında nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek. Sevgili gençler, bugün başarınız çok kıymetli. Bununla gurur duyun ama bunun bir varış noktası değil, güzel bir başlangıç olduğunu bilin. Bugüne kadar gösterdiğiniz çalışma azmini ve gerektiğinde 'Hayır' diyebilme iradesini koruyun. Merakınızı da hiç kaybetmeyin ve de en önemlisi, bütün bunları yalnızca kendi başarınız için değil, daha büyük amaçlar için kullanın" dedi.