Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’ya yönelik saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin, olaydan kısa süre önce yıldız futbolcuyla fotoğraf çektiren kişiler arasında yer aldığı öğrenildi. Torreira ifadesinde, saldırganın yanına yaklaşınca fotoğraf çektirmek istediğini düşündüğünü ancak aniden yumruklu saldırıya uğradığını söyledi.

Olay, 12 Mayıs günü saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Lucas Torreira’yı sosyal medya üzerinden takip eden Y.Y., futbolcunun bulunduğu oyun alanına giderek merdiven başında saldırıda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kaçmaya çalıştığı ticari takside yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu İ.B. isimli kadınla Torreira’nın da ilgilendiğini öne sürdüğü, bu nedenle futbolcuyu takip ederek olay yerine gittiğini söylediği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DETAYI

Torreira’nın ifadesinde ise söz konusu kadının kız arkadaşı olduğu ve şüpheli hakkında daha önce savcılık aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırıldığı belirtildi. Uruguaylı futbolcunun olayla ilgili şikâyetçi olduğu da kaydedildi.

Öte yandan arbede sırasında, Torreira’nın şoförü olduğu öğrenilen E.S.’nin tarafları ayırmak için şüpheliye müdahalede bulunduğu aktarıldı. Yapılan kontrollerde futbolcunun sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca “kasten yaralama” suçundan kaydı bulunduğu belirtildi.

“FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ SANDIM”

Lucas Torreira’nın emniyette verdiği ifadede olay anını şu sözlerle anlattığı öğrenildi:

“Bir erkek yanıma geldi ve benimle fotoğraf çekilmek istediğini söyledi. Onunla fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onun da fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm. Şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı. Ne olduğunu anlamadım, kendimi korumaya çalıştım. Ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, daha önce hiç görmedim.”