ABD'de Nisan ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) paylaşıldı. ÜFE aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 6 artış kaydetti.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler, ÜFE'nin aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,8 artması yöünde tahminde bulunmuştu.

ENFLASYON DA BEKLENTİLER ÜZERİNDE GELMİŞTİ

Dün açıklanan verilere göre ABD'de tüketici enflasyonu Nisan'da akaryakıt fiyatlarındaki artışla hızlanmıştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde arttı. TÜFE, yıllık yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise beklentilerin üzerinde olmak üzere yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.