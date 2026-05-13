Bir süredir yarışma programının sunuculuğunu sürdüren Kaynarca’nın, gazeteci Akif Yaman’ın haberine göre gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Sabah saatlerinde hastaneye giden oyuncunun tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede toparlandığı aktarıldı.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965’te İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Annesi Nursel Kaynarca İstanbul kökenliyken, babası Özkan Kaynarca Malatyalı. Babaannesi ise Elazığlı olan sanatçının ailesi, Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt’tan gelmekte.

Henüz 16 yaşındayken çalışma hayatına atılan Kaynarca, bir dönem restoran fotoğrafçılığı yaptı. Lise yıllarında İstanbul Fiat kamyon fabrikasında yaklaşık yedi ay elektrik işçisi olarak görev aldı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı’nda eğitim görürken tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında deneyim kazanmaya başladı.

Sahne kariyerine Ege Tiyatrosu’nda Turgut Özakman’ın “Duvarların Ötesinde” adlı oyunuyla adım atan oyuncu, ilerleyen dönemde çocuk oyunları ve müzikallerde de sahne aldı. Televizyon ekranındaki ilk önemli çıkışını ise 1989 yılında TRT 1’de yayınlanan “Gençler” dizisinde başrol oyuncularından biri olarak gerçekleştirdi.

Sinema kariyerine 1990 yılında Yavuz Turgul’un yönettiği “Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni” filmiyle başlayan Kaynarca, ardından Tomris Giritlioğlu’nun “Suyun Öte Yanı” yapımında rol aldı. Konservatuvar mezuniyetinin ardından “Kan Kardeşleri” müzikali ve “Derin Bir Soluk Al” oyununda sahneye çıktı. “Derin Bir Soluk Al”daki performansı sayesinde Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

Oyuncu, sinemada “Yengeç Sepeti”, “Bir Kadının Anatomisi” ve “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi” gibi yapımlarla dikkat çekti. “Yengeç Sepeti” ve “Bumerang Cehennemi” filmlerindeki performanslarıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

2000 yılında Meral Okay ile birlikte “Yarın Geç Olmayacak” adlı televizyon filminin yapımcılığını üstlendi. Ardından “Yeditepe İstanbul” dizisinde Ferhan karakterini, “Esir Şehrin İnsanları”nda ise Üsteğmen Mehmet Ali karakterini canlandırdı.

Kaynarca’nın geniş kitleler tarafından tanınması ise 2003 yılında yayınlanmaya başlayan “Kurtlar Vadisi” dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle oldu. Dizideki karakterin ölümü, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı; hatta karakter adına gıyabi cenaze namazı kılınması ve ölüm yıldönümlerinde anılması, Türk televizyon tarihinin en dikkat çekici olaylarından biri olarak hafızalara kazındı.

“Kurtlar Vadisi” sonrası bir süre televizyon projelerine ara veren oyuncu, “Beynelmilel” ve internet üzerinden yayınlanan “Sıfır Dediğimde” gibi yapımlarda yer aldı. Daha sonra “Kuzey Rüzgârı”, “Adanalı”, “Sakarya Fırat” ve “Ustura Kemal” dizileriyle ekran kariyerini sürdürdü. 2013 yılında ise Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir caddeye Oktay Kaynarca’nın adı verildi.

2014-2017 yılları arasında Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen “Guguk Kuşu” oyununda McMurphy karakterini canlandırdı. 2015-2021 arasında yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolüyle büyük beğeni topladı ve çeşitli ödüller kazandı.

2022-2024 yılları arasında yayınlanan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde hem oyuncu hem yapımcı olarak görev alan Kaynarca, aynı zamanda hikâye ve senaryo ekibinde de yer aldı. Dizinin proje tasarımı ve öyküsü, yönetmen Onur Tan ile birlikte oluşturuldu.

Kariyeri boyunca sinema, televizyon, seslendirme, reklam ve müzik klibi projelerinde yer alan Oktay Kaynarca, aynı zamanda “KYN Production” adlı yapım şirketinin sahibidir. Günümüzde televizyon yarışma programlarında sunuculuk yapan sanatçı, “Alan” ve “Kim Milyoner Olmak İster?” programlarında ekran karşısına çıkmaktadır.

Oktay Kaynarca’nın Yer Aldığı Bazı Filmler

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990)

Yengeç Sepeti (1994)

Bir Kadının Anatomisi (1995)

Can Dostum (1999)

Yarın Geç Olmayacak (2000)

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001)

Abdülhamit Düşerken (2002)

Kalbin Zamanı (2004)

Beynelmilel (2007)

Alia (2008)

Çanakkale Ruhu (2011)

Aman Reis Duymasın (2019)

Rol Aldığı Bazı Diziler

Gençler (1989)

Köstebek (1999)

Yeditepe İstanbul (2001)

Aynalı Tahir (2002)

Kurtlar Vadisi (2003)

Kuzey Rüzgârı (2007-2008)

Adanalı (2008-2010)

Sakarya Fırat (2011)

Ustura Kemal (2012)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-2021)

Ben Bu Cihana Sığmazam (2022-2024)