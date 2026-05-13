13 Mayıs 2026 Çarşamba
Samsunspor ucuz yırtmış: Yılın transfer fiyaskosu...van Persie dayanamadı

Ara transfer döneminde Samsunspor'un ciddi bir şekilde ilgilendiği İngiliz yıldız Raheem Sterling, son anda Hollanda devi Feyenoord'a imza atmıştı. Sterling'in içler acısı form durumu Feyenoord'da Robin van Persie'nin sabrını taşırdı.

Bir dönem İngiliz futboluna damgasını vuran yıldız oyuncu Raheem Sterling, kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor.

Son dönemlerde hissedilen bu düşüş artık çok daha belirgin hale geldi.

Devre arasında Arsenal ile sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Samsunspor'un transfer gündemine gelen Sterling, Süper Lig'in adeta kıyısından döndü.

31 yaşındaki İngiliz yıldız tercihini sonradan devreye giren Feyenoord'dan yana kullandı.

Başta Samsunspor taraftarına hayal kırıklığı yaşatan bu transfer süreci, sezonun sonuna gelirken 'iyi ki' dedirtti.

Feyenoord'da toplamda 7 maçta forma giyebilen ve 349 dakika sahada kalan Sterling hiç gol atamadı.

Yıldız oyuncunun aynı zamanda kondisyon sorunları yaşaması da gündem oldu.

Fiziksel olarak Robin van Persie'nin kriterlerini karşılayamayan Sterling, Feyenoord'un ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünde yedek kulübesinde bekleyip hiç süre alamadı.

Uzun yıllar Premier Lig'de adından söz ettiren Sterling'in düştüğü bu içler acısı durum futbolseverlerin dikkatini çekti.

Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüplerin formalarını terleten Sterling aynı zamanda İngiltere Milli Takımı ile 82 maça çıkmıştı.

Bir zamanlar Ballon d’Or kazanması beklenen yıldız oyuncunun bu düşüşü, İngiliz basınında da geniş yankı buldu.

Devre arasında Sterling transferinin gerçekleşmemesi de bu anlamda Samsunspor adına büyük bir şans oldu.

