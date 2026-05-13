Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beyoğlu’nda bulunan bir alışveriş merkezinde uğradığı yumruklu saldırıyla gündeme geldi. Olay sonrası ortaya çıkan ayrıntılar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Torreira'ya yumruk atan saldırganın tehditleri ortaya çıktı: X paylaşımları kan dondurdu
Galatasaraylı Lucas Torreira, Beyoğlu’ndaki bir AVM’de yumruklu saldırıya uğradı. Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya paylaşımları gündem olurken, oyuncunun eski sevgilisi Devrim Özkan ile kulüp çalışanına yönelik taciz iddiaları da ortaya çıktı.
İddiaya göre Torreira, akşam saatlerinde Beyoğlu’ndaki AVM’de bulunduğu sırada kimliği tespit edilen bir kişinin fiziki müdahalesine maruz kaldı. Yumruklu saldırının ardından çevrede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. İlk incelemelerde futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 32 yaşındaki Y.Y.’yi olay yerinden ayrılmak üzere bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan muayenede Torreira’nın sol kaşı ile göz çevresinde kızarıklık oluştuğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelinin daha önce “kasten yaralama” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Uruguaylı futbolcunun saldırgandan şikâyetçi olduğu belirtildi.
Öte yandan olay sırasında Torreira’nın şoförlüğünü yapan Eray Saylan’ın da tarafları ayırmaya çalışırken şüpheliye yumruk attığı ifade edildi.
Kaçmaya çalıştığı öne sürülen saldırganın kısa süre içinde yakalandığı belirtilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Saldırının ardından şüpheliye ait olduğu iddia edilen bir X hesabındaki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Bazı mesajlarda Torreira’ya yönelik tehdit içerikli ifadelerin yer aldığı ileri sürüldü.
Paylaşımların yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları olaya sert tepki gösterirken, güvenlik birimlerinin hesapla ilgili dijital inceleme başlattığı öğrenildi.
Şüphelinin ayrıca Torreira’nın eski sevgilisi Devrim Özkan ile Galatasaray iletişim ekibinde görev yapan İpek Birol’a da uzun süredir sosyal medya üzerinden rahatsız edici mesajlar gönderdiği iddia edildi.
Yaşanan olayın ardından Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden Lucas Torreira’ya destek mesajları paylaşırken, saldırıya tepki gösteren çok sayıda geçmiş olsun mesajı yayımlandı.