10 metreküp su tüketimi ne kadar? İSKİ iddialara noktayı koydu

VATANDAŞIN ÖDEDİĞİ ELEKTRİK FATURALARIN ÖNEMLİ BİR KISMI MERKEZİ BÜTÇEDEN KARŞILANMAKTA"

Öte yandan su ve elektrik faturalarının doğrudan karşılaştırılması teknik ve mali açıdan uygun değildir. Zira bu iki hizmetin maliyet yapıları, finansman modelleri ve işletme süreçleri birbirinden tamamen farklıdır. Elektrik faturalarında devlet tarafından ulusal ölçekte destek sübvansiyonlar uygulanmaktadır. Nitekim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, konut abonelerine yönelik elektrik faturalarının yaklaşık yüzde 50 oranında kamu kaynaklarıyla sübvanse edildiği ifade edilmiştir. Vatandaşların ödediği elektrik faturalarının önemli bir kısmı merkezi bütçeden karşılanmakta; gerçek maliyetin tamamı doğrudan faturaya yansıtılmamaktadır. Su ve atık su hizmetlerinde ise benzer kapsamda merkezi bütçeden sağlanan bir sübvansiyon mekanizması bulunmamakta; hizmetin sürdürülebilirliği büyük ölçüde tarifeler üzerinden sağlanmaktadır. Bu nedenle, bir tarafta önemli ölçüde kamu desteğiyle oluşturulan elektrik tarifeleri, diğer tarafta ise yatırım, işletme, arıtma ve altyapı maliyetlerini içeren su ve atık su tarifeleri dikkate alındığında, iki farklı hizmetin faturalarının birebir karşılaştırılması teknik ve mali gerçeklerle örtüşmemektedir.