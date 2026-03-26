İsrail ordusu, 2 Mart’ta başlattığı operasyonlarını Lübnan genelinde sürdürürken, son saldırılar ülkenin güneyinde yoğunlaştı.

Lübnan haber ajansı NNA’ya göre, savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl’in Saff el-Heva bölgesini vurdu. Bu saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

BİR BİNA YERLE BİR OLDU

Kefr Rumman beldesinin Maakil Mahallesi’nde bir binanın bombalanması sonucu 2 kişi daha hayatını kaybetti. Saldırıda bina tamamen yıkıldı.

Sur kentine bağlı Cebel Batım ve Mecdel Zun beldeleri de İsrail’in hedef aldığı diğer yerleşimler arasında yer aldı.

ÇATIŞMALAR GENİŞLİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığı tespit edildiğini açıklamış, bunun ardından ülke genelinde hava saldırılarına başlamıştı.

Başkent Beyrut’un da hedef alındığı operasyonlarda, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlendiği ve kara harekatının genişletildiği duyurulmuştu.

CAN KAYBI VE GÖÇ ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 1094 kişi hayatını kaybetti. Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid ise saldırılar ve işgal nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıkladı.

Bölgede insani krizin derinleştiği ve sivil kayıpların artmasından endişe edildiği belirtiliyor.