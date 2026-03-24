Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Seyyid, “İsrail'in saldırı tehdidi nedeniyle yerinden edilen vatandaşlarımızın durumu giderek ağırlaşıyor. 2 Mart'tan itibaren barınma merkezlerine 1 milyon 162 bin 237 kişi başvurdu” dedi.

645 BARINMA MERKEZİ AÇILDI 133 BİN KİŞİ YERLEŞTİRİLDİ

Açıklamaya göre, şu ana kadar 645 barınma merkezi hizmete alındı ve bu merkezlere 133 binden fazla kişi yerleştirildi. Seyyid, yerinden edilenlere gıda, sağlık, barınma ve diğer temel hizmetlerin sunulması için ilgili bakanlıklar ile yerel yönetimlerle yoğun bir koordinasyon içinde çalıştıklarını vurguladı.

Lübnan'daki iç yerinden edilme krizi, İsrail'in güney Lübnan ve Beyrut'un güney banliyöleri başta olmak üzere çeşitli bölgelere yönelik saldırı tehditleri ve operasyonlarıyla hızla derinleşiyor. Hükümet, krizin büyüklüğü nedeniyle uluslararası yardım çağrılarını da sürdürüyor.