Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son yapılan değerlendirmelerde; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği öngörüldü.
Meteoroloji 'çok kuvvetli' diyerek vatandaşları uyardı: Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat
Perşembe gününü cumaya bağlayan gece saati için Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak uyarısında bulundu. Pek çok ilde sağanak yağışları ise sürecek.Derleyen: Süleyman Çay
Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bultu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi var.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı