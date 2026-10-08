Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel enerji depolama sektöründe Lityum Demir Fosfat (LFP) piller pazar liderliğini korurken, ham madde maliyetleri ve tedarik zinciri riskleri alternatif kimyasal çözümlere olan ilgiyi artırıyor. Bu kapsamda öne çıkan sodyum-iyon teknolojisinde Çin merkezli Hithium, hücre üretiminden sistem entegrasyonuna kadar uzanan mühendislik doğrulama süreçlerini tamamladığını duyurdu. Şirket, geliştirdiği ilk nesil Cell N162Ah sodyum-iyon hücresi ve 4 MWh kapasiteli depolama sistemiyle şebeke ölçeğinde bir alternatif sunmayı amaçlıyor.

HİTHİUM MÜHENDİSLİK VE GÜVENLİK SÜREÇLERİNİ TAMAMLADI

Sodyum-iyon teknolojisinin laboratuvar ölçeğinden endüstriyel kullanıma geçişi sürecinde Hithium; termal yönetim, Batarya Yönetim Sistemi (BMS), hücre tutarlılığı ve tedarik zinciri koordinasyonu gibi ana unsurları kapsayan doğrulama adımlarını geride bıraktı. Polianyon katot kimyası kullanılarak üretilen ilk nesil hücreler; düşme, ezilme, harici kısa devre, aşırı şarj, aşırı deşarj ve termal kaçak gibi uluslararası güvenlik testlerine tabi tutuldu. Şirket, yeni nesil ürün serisi için gerçek saha koşullarını simüle eden sistem seviyesindeki yangın koruma, gaz salınımı ve taşıma güvenliği testlerine devam ediyor.

LFP TEKNOLOJİSİ ÜRETİM VE ENERJİ YOĞUNLUĞUNDA ÜSTÜN

Sodyum elementinin doğada bol bulunması ham madde maliyetlerinde avantaj sağlasa da LFP teknolojisi olgunlaşmış üretim altyapısı ve yüksek enerji yoğunluğu sayesinde güncel pazardaki hakimiyetini sürdürüyor. Geleneksel depolama projelerinde ilk yatırım maliyetleri (CapEx) açısından LFP piller mevcut tedarik zinciri ölçeği sayesinde daha ekonomik bir seçenek sunmaya devam ediyor.

MALYET DEĞERLENDİRMESİNDE KRİTİK ÖLÇÜT: LCOS

Teknolojinin maliyet avantajına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hithium yetkilileri, depolama projelerinde yalnızca hücre satın alma fiyatına odaklanmanın yanıltıcı olacağını vurguluyor. Güç dönüşüm sistemleri (PCS), orta gerilim ekipmanları, altyapı ve işletme giderleri dâhil edildiğinde ana belirleyici parametre olarak Seviyelendirilmiş Depolama Maliyeti (LCOS) öne çıkıyor.

Sodyum-iyon pillerin yüksek çevrim ömrü, düşük kapasite kaybı ve öngörülebilir ham madde maliyetleri sunması durumunda; yüksek kullanım sıklığına sahip projelerde başlangıçtaki maliyet farkına rağmen daha düşük bir LCOS değerine ulaşabileceği belirtiliyor.

TİCARİLEŞME ÖNÜNDEKİ EN ENGEL: BAZI FİNANSAL RİSKLER (BANKABILITY)

Sodyum-iyon sistemlerinin şebeke ölçeğindeki projelerde yaygınlaşması için teknik başarının yanı sıra finansal kuruluşlar nezdinde güvenilirlik (bankability) kazanması gerekiyor. Milyar dolarlık enerji projelerinde yatırımcılar, üretici verilerinin ötesinde bağımsız test raporları, garanti koşulları ve uzun dönemli saha performans verilerini talep ediyor. Hithium, sahada elde edilen gerçek proje verileri ve sertifikasyon süreçleriyle finansal kurumların talep ettiği kriterleri karşılamayı hedefliyor.