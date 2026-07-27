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2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olan Arjantin'de savunma oyuncusu Lisandro Martinez, kupa töreninde yaşanan ve büyük tartışma yaratan görüntüler hakkında konuştu.

Memleketi Gualeguay'da düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manchester Unitedlı futbolcu, Arjantin'e yönelik eleştirilere de tepki gösterdi.

'BİZE YÖNELİK BU NEFRETİ ANLAMIYORUM'

Dünya basınında Arjantin'e karşı yürütülen eleştiriler hakkında konuşan Lisandro Martinez, "Karışık duygular yaşıyorum. Açıkçası biraz öfkeleniyorum çünkü bu nefreti oluşturacak bir neden göremiyorum. Ama sonra takım arkadaşlarımın sahadaki mücadelesini ve taraftarlarımızın bize yaşattığı duyguyu görünce gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

'RAKİBE HER ZAMAN SAYGI GÖSTERDİK'

Arjantin Milli Takımı'nın kibirli olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını belirten tecrübeli stoper, "Bence bu söylemler bizi değil, bunları dile getiren insanları anlatıyor. Biz rakiplerimize karşı her zaman saygılı olduk." diye konuştu.

'ÖNCE İSPANYA'YI TEBRİK ETTİK'

Final sonrası kupa töreninde İspanya kupayı kaldırırken Arjantinli futbolcuların sırtlarını dönmesi büyük tartışma yaratmıştı.

Lisandro Martinez, o anların yanlış yorumlandığını belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"İspanyol oyuncuların ve teknik ekibin tamamını tebrik ettik. Görüntülerde sırtımızı döndüğümüz an ise taraftarlarımız bize tezahürat yapıyordu. Biz de o anda kendi taraftarımıza dönerek onlara saygımızı göstermek istedik. O an orada kalmamız gereken yer orasıydı."