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Tarihin en geniş katılımlı turnuvası olan 2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin finali nefes kesti.

EMILIANO MARTINEZ ARJANTIN SAVUNMASI DUVAR ÖRDÜ

New Jersey’de oynanan dev finalde İspanya maç boyunca oyuna ağırlığını koysa da Arjantin savunması ve Emiliano Martinez’i geçmekte zorlandı.

SON DAKİKADA ÇIKAN KIRMIZI KART KIRILMA ANI OLDU

90 dakikanın sonunda Enzo Fernandez ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalırken Arjantin maçın uzatmalarını 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Maç boyunca İspanya kalesine şut dahi çekemeyen Arjantin için işlerin daha da zor hale gelmesinin ardından İspanya uzatma bölümünde baskısını artırdı.

İSPANYA ARJANTİN DUVARINI TORRES İLE YIKTI

İlk uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Nico Williams’ın golü öncesinde hakem Vincic’in öncesinde faul tespit etmesinin ardından geçerlilik kazanmadı. Ancak ikinci uzatma devresinin başında İspanya aradığı golü Ferran Torres ile buldu. Nico Williams’ın kafayla indirdiği topu düzgün ve sert bir vuruşla ağlara gönderen Ferran Torres Arjantin duvarını yıktı.

İSPANYA ARJANTİN’E NEREDEYSE HİÇ ŞANS VERMEDEN ŞAMPİYON OLDU

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve 120 dakika süren final sonunda İspanya Arjantin’i hiç kalesine getirmeden 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası şampiyonu oldu.

AVRUPA’DAN SONRA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Luis de la Fuente yönetimindeki son Avrupa Şampiyonu İspanya 2010’dan sonra ikinci kez Dünya Kupası’nı da müzesine götürmeyi başardı.

İSPANYA-ARJANTİN İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal.

Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo, Alvarez, Messi.

İSPANYA 1 - 0ARJANTİN

2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ BAŞLADI

1' Hakem Slavko Vincic'in ilk düdüğüyle 2026 Dünya Kupası finaline Messi'nin santra vuruşuyla Arjantin başladı.

İSPANYA YAMAL İLE TEHLİKELİ GELDİ

4' Olmo ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Lamine Yamal, şutunda kaleci Martinez'i geçemedi.

MARTINEZ TEHLİKEYİ ÖNLEDİ

16' İspanya sağ kanattan Yamal ile ataklarını geliştiriyor. Yamal uzun pasta topla buluştuktan sonra rakibinden kurtarıp ceza sahası içerisine çevirdi. Ancak tehlikeyi sezon Martinez erken davranarak topun Oyarzabal'a geçmesini önledi.

İSPANYA OYUNU TOPA SAHİP OLARAK DOMİNE EDİYOR

20' İlk bölümde topa yüzde 67 oranında sahip olan İspanya oyunu domine etti. Ancak Boğalar henüz istediği gol pozisyonlarını yakalayamadı. Arjantin ikili mücadelelerdeki sert temaslı agresif futbolunu geçiş hücumlarıyla sonuçlandırmak için fırsat kolluyor.

İspanya etkili geldi, Oyarzabal istediği gibi vuramadı. pic.twitter.com/YFe7oWRkyb — TRT Spor (@trtspor) July 19, 2026

OYARZABAL CEZA SAHASI DIŞINDAN KALEYİ YOKLADI

38' Arjantin yarı sahasında pozisyon arayan İspanya, golcü oyuncusu Oyarzabal ile kaleyi yokladı. Oyarzabal'ın sert şutunda Martinez gole izin vermedi.

CUCURELLA ŞANSINI DENEDİ

43' Bu kez de Cucurella şansını denedi. Arjantin'in kapalı savunmasını aşmakta zorlanan İspanya uzaktan şutlarla gol arıyor. Cucurella'nın sol çaprazdan çektiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

ARJANTİN'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

44' Arjantin'de zorunlu değişiklik yapıldı. Lisandro Martinez oyuna devam edemedi ve yerini tecrübeli stoper Otomendi'ye bıraktı.

İLK YARIDA RİSKSİZ OYUN

İspanya ilk yarıda yüzde 65 topla oynadı ve 2'si isabetli 3 şutla Arjantin kalesini yokladı. Arjantin ise topun arkasında bekleyerek derin savunmada rakibini bekledi. İki takım da kontrollü bir oyun ortaya koyarken ilk yarıda Arjantin hiç şut çekemedi. İspanya 0.23, Arjantin'in ise 0.00 gol beklentisiyle devreye girdi.

İLK YARI SONUCU: İSPANYA 0-0 ARJANTİN

ARJANTİN İKİNCİ YARIYA DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Arjantin devre arasında maçtaki ikinci değişikliğini yaptı. Lionel Scolani ikinci yarıda Nico Gonzalez'in yerine oyuna Leandro Paredes'i alarak başladı.

BAENA'NIN ŞUTUNDA MARTINEZ BAŞARILI

46' Arjantin'in top kaybı sonrası İspanya tehlikeli geldi. Baena ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yokladı. Emiliano Martinez gole izin vermedi.

TANSİYON YÜKSELDİ: PAREDES KART GÖRDÜ

52' Leandro Paredes'in topsuz alanda Rodri'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Vincic faul kararı verdi. Rodri'nin yerde kalmasının ardından iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Vincic Paredes'e sarı kart gösterdi.

OTAMENDI'DEN KRİTİK MÜDAHALE

54' İspanya'nın tehlikeli atağında ceza sahası içerisine koşu yapan Fabian topla buluşur buluşmaz geriden gelen müsait pozisyondaki Oyarzabal'i düşündü ancak Otamendi kayarak yaptığı kritik müdahaleyle topu son anda uzaklaştırarak mutlak gol şansını engelledi.

İSPANYA'DA İLK DEĞİŞİKLİKLER

62' Fabian Ruiz ile Oyarzabal kenara gelirken Ferran Torres ve Pedri oyuna dahil oldu.

SU MOLASINDAN ÖNCE SON DURUM

67' Arjantin oyunu biraz daha topa sahip olarak dengelemeye çalışsa da henüz İspanya kalesine şut atamadı. Öte yandan İspanya ise baskısını artırmaya başladı.

ARJANTIN'DE İKİ DEĞİKLİK BİRDEN

70' Arjantin'de Rodrigo De Paul'un yerine Giuliano Simeone, Cristian Romero'nun yerine Facundo Medina oyuna dahil oldu.

İSPANYA'DA LUIS DE LA FUENTE'DEN İKİ HAMLE DAHA

75' İspanya'da Dani Olmo'nun yerine Mikel Merino, Alex Baena'nın yerine Nico Williams oyuna dahil oldu.

CUBARSI'NİN ŞUTUNDA MARTINEZ TOPU ÇELDİ

77' Cubarsi'nin uzaktan sert şutunda kaleci Martinez topu çelmeyi başardı. İspanya uzaktan şutlarla Arjantin kalesini boğmaya devam ediyor.

LAPORTE'UN KAFA VURUŞUNDA MARTINEZ TOPU KONTROL ETTİ

81' Aymeric Laporte, Lamine Yamal'ın kullandığı kornerde kafa vuruşunu yaptı. Emiliano Martinez topu kontrol etti.

KIRMIZI KART ÇIKTI! ARJANTIN SAHADA 10 KİŞİ KALDI

90+2' Enzo Fernandez Cubarsi'ye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

YAMAL FRİKİKTEN GOLE YAKLAŞTI

90+8' Kaleyi cepheden gören noktadan Lamine Yamal'ın kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Martinez son anda kornere çelerek Arjantin'i ayakta tuttu.

MAÇ SONU: İSPANYA 0-0 ARJANTİN (UZATMALARA GİDİLDİ)

MARTINEZ İSPANYA'YA GEÇİT VERMİYOR

92' Pedri'nin ceza sahasına ortaladığı topa Nico Williams kafasıyla dokundu. Kaleye yönelen topu Martinez köşeden çıkararak golü önledi.

Nico Williams topu ağlara gönderdi ama hakem faulü işaret etti, gol geçersiz! ❌ pic.twitter.com/27H4LLk3wJ — TRT Spor (@trtspor) July 19, 2026

WILLIAMS'IN GOLÜ FAUL NEDENİYLE GEÇERLİ SAYILMADI

96' Ceza sahası içerisine yapılan ortada Martinez'in sektirdiği topu Nico Williams ağlara gönderdi. Ancak Vincic pozisyonda faul tespit etti ve gol geçerlilik kazanmadı.

MERINO KAFA VURUŞUNDA İSABETİ BULAMADI

102' Nico Williams'ın ortasında Mikel Merino kale önünde kafayı vurdu. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

İLK UZATMA DEVRESİ: İSPANYA 0-0 ARJANTİN

🇪🇸 İspanya, Ferran Torres'in golüyle Arjantin duvarını yıkıyor!



Matadorlar uzatmalarda 1-0 önde! pic.twitter.com/59IZi8XtgT — TRT Spor (@trtspor) July 19, 2026

İSPANYA FERRAN TORRES İLE ÖNE GEÇTİ

106' Ceza sahası içerisine gelen topu kafayla indirdiği topa gelişine vuran Ferran Torres ağları sarstı. İspanya ikinci uzatma devresine golle başladı.

TORRES'İN İKİNCİ GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

113' Ferran Torres ikinci kez ağları havalandırdı ancak pozisyonun başlangıcında yardımcı hakem ofsayt nedeniyle bayrağını havaya kaldırdı.

ARJANTİN BERBERLİK GOLÜNE YAKLAŞTI

120+1' Arjantin kornerden tehlike yarattı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Simeone müsait pozisyonda çektiği şutta çerçeveyi tutturamadı.