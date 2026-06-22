Gazeteci Levent Gültekin, yayımladığı son değerlendirmede CHP içerisindeki dengelere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yoğun baskısı altında olduğunu öne sürdü.

“PARTİ KURMASI İÇİN BASKI YAPILIYOR” İDDİASI

Gültekin, CHP kulislerinde yeni bir siyasi oluşum tartışmasının konuşulduğunu belirterek, Özgür Özel’e yönelik “Neden ayrılıp yeni bir parti kurmuyorsun?” şeklinde baskılar yapıldığını iddia etti. Bu baskının özellikle Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden geldiğini savunan Gültekin, Murat Ongun’un da bu yönde bir çağrıda bulunduğunu öne sürdü.

Gültekin açıklamasında, “Murat Ongun bir video çekmiş, ‘Bir an önce parti kurmanız lazım, erken seçim geliyor’ demiş” ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN ÜZERİNDEN SERT ELEŞTİRİ

Değerlendirmesinin devamında Murat Ongun’u hedef alan Gültekin, hakkında yürütülen süreçlere atıfta bulunarak sert eleştirilerde bulundu. Gültekin, “Ben yolsuzluktan içeride olacağım, aldığım maaş ile ev kiram arasında beş kat fark olacak ve büyük bir pişkinlikle siyasi yorum yapıp genel başkana akıl vereceğim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“BUNLARI SİZE YAŞATANLAR ONLAR”

CHP yönetiminin daha sert bir tavır sergilemesi gerektiğini savunan Gültekin, Özgür Özel’in bu tür çıkışlara karşı açık bir tutum ortaya koyması gerektiğini söyledi. Gültekin, “Genel Başkan da dönüp demiyor ki; ‘Allah senin belanı vermesin, senin gibiler yüzünden bunları çekiyoruz. Sen aldığın maaşın üç katı bir kirada oturmasaydın, bu iktidar bize bunları yapamayacaktı’” ifadeleriyle eleştirisini sürdürdü.