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Gazeteci Levent Gültekin, CHP içinde son dönem yaşanan olaylar ile ilgili Youtube kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel’in Mutlak Butlan kararı sonrası stratejilerini değerlendiren Gültekin, Özel’in tam olarak ne gibi bir sorunla mücadele ettiğini bilmediğini savundu.

'ÖZGÜR ÖZEL NE İLE MÜCADELE ETTİĞİNİ BİLMİYOR'

Gültekin, “Özgür Bey ya bir an önce kararını verip parti ayrılıp parti kuracak ya da içeride kalarak mücadelesini devam ettirecekse o bu yöntem istifa değildi. Yani şunu görmüş olması lazım. Bak bütün bunlar bana Türkiye'de Özgür Bey'in neyle mücadele ettiğini tam olarak anlamadığı duygusu veriyor. Özgür Özel eğer parti meclisinden istifa edersek Kılıçdaroğlu mecburen kongreye gider diye düşünüyorsa neyle mücadele ettiğini bilmiyor demektir. Bu çok net. Tam olarak neyle mücadele ettiğini gerçekten bilmiyor. Yargı kararının devreye sokulacağını, yargının buna asla izin vermeyeceğini, bunun çok basit bir örneğini yaşadık. Gürsel Tekin'le İstanbul İl Başkanlığı'nda bir prova yaptılar. Seçmenin nabzını ölçmek, Özgür Özel'in muhtemel hareketler, neler yapabilip yapamayacağını görmek. Baktılar ki hiçbir şey yapamıyor. Seçmenin de öyle olağanüstü bir tepkisi yok. Gürsel tekini tuttular orada” sözlerini sarf etti.

'PARTİNİN HAZIR OLMASI LAZIMDI'

Özgür Özel’in, olası bir yeni parti formülü hakkında konuşan Gültekin, Özgür Özel ve ekibinin Mutlak Butlan kararına karşı başta hazırlıklı olmasını gerektiğini ve geç kalındığını ifade etti.

Gültekin, “Ben parti kurmalarında bütçenin çok sorun olacağını zannetmiyorum. Şu anda Türkiye'de siyasal anlamda bir parti kurmak için parasal kaynağa en kolay ulaşabilecek ekibin Özgür Özel ekibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem gönüllü insanlar çok fazla, burada bir şey olsun diyen çok muhalif toplumdan çok gönüllü insan var. Hem de birçok zengin insan buna el atacaktır. Bu artık bir parti meselesi değil, bir memleket meselesine dönüşmüş olduğu algısıyla. E diğer kısma gelince evet yeni parti kurduğunda sorunlar olur ama zaten şimdi bak bizim sorunumuz şu: Olay olduğunda tavır belirliyorsan geç kalmış oluyorsun zaten. Yani bunun Gürsel Tekin 15 yıl önce geldiğinde bunların bir niyeti var deyip senin bütün yol haritalarını hazırlamış olman lazımdı. Mesela filmlerde izleriz. Çok basit. Banka soymaya giden soyguncular polis gelirse ne yapacağını, hangi kapıdan kaçacağını, kaçarken arabaya nerede bineceğini hepsini baştan planlar. Kaçış yolu diye bir şey vardır. Özgür Özel'de bir çıkış yolunu şimdiye kadar 500 sefer hazırlamış olması lazımdı. İçeride mücadele vereceğim. Bu mücadele büyük ihtimalle sonuç vermeyecek. Çünkü arkasında bir yargı desteği var. O zaman ben bir partiye ihtiyaç duyacağım. O partiyi şimdiden hazırlamamız gerekiyor. Bunların olmuş olması lazımdı. Bunlar olmadığı için şu anda hepimiz çaresiz olarak diyoruz ki ne yapabilecek ki? Doğal olarak hep herkesin aklına bu tamam da abi yumurta gelmiş kapıya dayanmış. Sen diyorsun ki yumurtayı buradan nasıl geri iteyeceğim? E gelmeden önce düşünecektim bunu. Onun planı o strateji böyle kurulur zaten. Olay olduğunda oturup strateji kurmazsın. Sıkıntı orada” sözlerini sarf etti.