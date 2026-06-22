Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026)

Değerli metal piyasaları, geçtiğimiz hafta yaşadığı ağır baskı ve satış dalgasının ardından yeni haftaya güçlü bir toparlanma sinyaliyle merhaba dedi. Küresel finans dünyasının gözü kulağı İran ile ABD arasında yürütülen kritik müzakerelerden gelen pozitif sinyallere kilitlenmişken, jeopolitik risk algısındaki bu değişim hem petrol koridorlarını hem de güvenli liman altın fiyatlarını doğrudan tetikledi.