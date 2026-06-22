Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026)

Küresel piyasalar, İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik müzakerelerden gelen olumlu haberlerle hareketlendi. Jeopolitik risk algısının değişmesi ve petrol fiyatları üzerindeki baskının izlendiği haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları kayıplarını hızla telafi ederek yükselişe geçti.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 1

Değerli metal piyasaları, geçtiğimiz hafta yaşadığı ağır baskı ve satış dalgasının ardından yeni haftaya güçlü bir toparlanma sinyaliyle merhaba dedi. Küresel finans dünyasının gözü kulağı İran ile ABD arasında yürütülen kritik müzakerelerden gelen pozitif sinyallere kilitlenmişken, jeopolitik risk algısındaki bu değişim hem petrol koridorlarını hem de güvenli liman altın fiyatlarını doğrudan tetikledi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 2

Önceki işlem günlerinde sert düşüşlerle yatırımcısını tedirgin eden ve dip seviyeleri gören altın, pazartesi günkü ilk seansla birlikte kayıplarını silerek serbest piyasada yeni bir tırmanış başlattı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 3

Peki 22 Haziran 2026 haftanın ilk gününde gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.241,81 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.422,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 20.813,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN /CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Tam altın satış fiyatı: 41.138,89 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.529,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 8

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı: 4.172,03 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 9

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 103.162,70 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026) - Resim: 10

NOT: BU METİNDE YER ALAN HABERLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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