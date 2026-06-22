Değerli metal piyasaları, geçtiğimiz hafta yaşadığı ağır baskı ve satış dalgasının ardından yeni haftaya güçlü bir toparlanma sinyaliyle merhaba dedi. Küresel finans dünyasının gözü kulağı İran ile ABD arasında yürütülen kritik müzakerelerden gelen pozitif sinyallere kilitlenmişken, jeopolitik risk algısındaki bu değişim hem petrol koridorlarını hem de güvenli liman altın fiyatlarını doğrudan tetikledi.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (22 Haziran 2026)
Küresel piyasalar, İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik müzakerelerden gelen olumlu haberlerle hareketlendi. Jeopolitik risk algısının değişmesi ve petrol fiyatları üzerindeki baskının izlendiği haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları kayıplarını hızla telafi ederek yükselişe geçti.Züleyha Öncü
Önceki işlem günlerinde sert düşüşlerle yatırımcısını tedirgin eden ve dip seviyeleri gören altın, pazartesi günkü ilk seansla birlikte kayıplarını silerek serbest piyasada yeni bir tırmanış başlattı.
Peki 22 Haziran 2026 haftanın ilk gününde gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.241,81 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.422,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.813,00 TL
TAM ALTIN /CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 41.138,89 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.529,00 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.172,03 dolar
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 103.162,70 TL
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