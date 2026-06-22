Orta Doğu’da meydana gelen Jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını aşağı çekti.
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi
Dev banka UBS, 13 Haziran 2026 tarihinde altın görünümünü aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Banka, altın için tahminini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Yıl sonu için altın fiyatlarında birçok tahmin öngörülürken, bu düşüş beklentileri daha da düşürdü.
Ons altın haftalık bazda yaklaşık %2,5 değer kaybederken, gram altın da benzer şekilde baskı altında kaldı.
UBS analistleri, Fed’in para politikasında daha temkinli duruşunun altına olan talebi kısa vadede zayıflatabileceğine dikkat çekti.
GRAM ALTINA ETKİSİ NE OLUR?
UBS doğrudan gram altın rakamı vermese de, ons altındaki olası geri çekilme TL bazlı fiyatları da aşağı çekecek. Benzer dönemlerdeki hesaplamalara göre (Dolar/TL’nin 46 TL civarında seyretmesi durumunda) gram altın 5.700 - 6.000 TL bandına kadar inebilir.
Şu anki piyasa seviyeleri (yaklaşık 6.200 TL civarı) göz önüne alındığında bu, ciddi bir kısa vadeli düzeltme anlamına geliyor.
PİYASA ARKA PLANI
Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz politikasına bağlı olarak dalgalı seyrediyor. UBS’in bu uyarısı, uzun vadeli boğa piyasası beklentisini tamamen iptal etmiyor; daha çok kısa vadeli bir düzeltme ihtimaline işaret ediyor.
Banka, düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabileceğini de ifade ediyor.