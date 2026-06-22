Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi

PİYASA ARKA PLANI

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz politikasına bağlı olarak dalgalı seyrediyor. UBS’in bu uyarısı, uzun vadeli boğa piyasası beklentisini tamamen iptal etmiyor; daha çok kısa vadeli bir düzeltme ihtimaline işaret ediyor.