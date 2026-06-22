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Anasayfa Gündem Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi

Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi

Dev banka UBS, 13 Haziran 2026 tarihinde altın görünümünü aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Banka, altın için tahminini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi - Resim: 1

Orta Doğu’da meydana gelen Jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını aşağı çekti.

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Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi - Resim: 2

Yıl sonu için altın fiyatlarında birçok tahmin öngörülürken, bu düşüş beklentileri daha da düşürdü.

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Ons altın haftalık bazda yaklaşık %2,5 değer kaybederken, gram altın da benzer şekilde baskı altında kaldı.

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Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi - Resim: 4

UBS analistleri, Fed’in para politikasında daha temkinli duruşunun altına olan talebi kısa vadede zayıflatabileceğine dikkat çekti.

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Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi - Resim: 5

GRAM ALTINA ETKİSİ NE OLUR?

UBS doğrudan gram altın rakamı vermese de, ons altındaki olası geri çekilme TL bazlı fiyatları da aşağı çekecek. Benzer dönemlerdeki hesaplamalara göre (Dolar/TL’nin 46 TL civarında seyretmesi durumunda) gram altın 5.700 - 6.000 TL bandına kadar inebilir.

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Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi - Resim: 6

Şu anki piyasa seviyeleri (yaklaşık 6.200 TL civarı) göz önüne alındığında bu, ciddi bir kısa vadeli düzeltme anlamına geliyor.

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Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi - Resim: 7

PİYASA ARKA PLANI

Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz politikasına bağlı olarak dalgalı seyrediyor. UBS’in bu uyarısı, uzun vadeli boğa piyasası beklentisini tamamen iptal etmiyor; daha çok kısa vadeli bir düzeltme ihtimaline işaret ediyor.

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Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi - Resim: 8

Banka, düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabileceğini de ifade ediyor.

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