Bu bölgeye taşınana ev bedava, tek bir şartı var: İş bile veriyorlar

Belediyenin bu projedeki en büyük amacı, kasaba sokaklarında yeniden çocuk seslerinin yankılanmasını sağlamak. Arenillas'ın kendi içinde bir okulu bulunmasa da, eğitime büyük önem veriliyor. Çocuklar, 20 kilometre uzaklıktaki Berlanga de Duero kasabasında eğitimlerine devam edecek. En güzel detay ise; çocukların hem okula ulaşım bedelleri hem de tüm eğitim masrafları tamamen devlet tarafından karşılanacak.