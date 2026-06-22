Büyükşehirlerin boğucu trafiğinden, stresinden ve astronomik kira bedellerinden sıkılanlar için İspanya'dan rüya gibi bir fırsat kapısı aralandı.
Bu bölgeye taşınana ev bedava, tek bir şartı var: İş bile veriyorlar
Avrupa'da giderek büyüyen 'hayalet kasaba' krizine karşı İspanya'dan eşi benzeri görülmemiş bir hamle geldi. Soria bölgesindeki Arenillas kasabası, azalan nüfusunu yeniden canlandırmak için kapılarını dünyaya açtı.Gülsüm Hülya Sundu
Ülkenin kırsal kesimlerinde yaşanan yoğun göç nedeniyle boşalan yerleşim yerlerini kurtarmak isteyen yerel yönetimler harekete geçti. En çok göç veren Soria bölgesindeki Arenillas kasabası, nüfusunu yeniden ayağa kaldırmak için eşine az rastlanır bir kampanyaya imza attı.
Bugüne kadar İtalya'nın meşhur "1 euroya ev" kampanyalarını çok duyduk ancak o evlerin beraberinde getirdiği on binlerce euroluk zorunlu tadilat masrafları birçok kişinin hayallerini suya düşürüyordu.
İspanya'daki bu proje ise ezberleri bozuyor. Arenillas Belediyesi, hiçbir tadilat gerektirmeyen, tamamen yenilenmiş ve oturuma hazır durumdaki 7 daireyi yeni sakinlerine ücretsiz olarak tahsis edeceğini duyurdu. Üstelik taşınan ailelerden hiçbir şekilde kira talep edilmeyecek.
Kasaba yönetiminin sunduğu fırsatlar sadece barınmayla da sınırlı değil. Proje, bölgeye gelecek yeni sakinler için hazır bir geçim kaynağı da barındırıyor. Belediye, kasaba halkının sosyalleştiği en önemli nokta olan köy kahvesini (bar) işletecek ve toplum merkezini yönetecek yeni yüzler arıyor.
"Ben kendi işimi uzaktan yapıyorum" diyenler de projede unutulmadı. Arenillas'ın tüm internet altyapısı baştan aşağı yenilenerek kasabaya yüksek hızlı fiber optik internet bağlantısı çekildi. Dijital göçebeler ve uzaktan çalışanlar, doğanın kalbinde, temiz havada işlerini kesintisiz olarak sürdürebilecek.
Belediyenin bu projedeki en büyük amacı, kasaba sokaklarında yeniden çocuk seslerinin yankılanmasını sağlamak. Arenillas'ın kendi içinde bir okulu bulunmasa da, eğitime büyük önem veriliyor. Çocuklar, 20 kilometre uzaklıktaki Berlanga de Duero kasabasında eğitimlerine devam edecek. En güzel detay ise; çocukların hem okula ulaşım bedelleri hem de tüm eğitim masrafları tamamen devlet tarafından karşılanacak.
Bedava ev, hazır iş ve doğayla iç içe bir yaşama kavuşmak için elbette bir eleme sürecinden geçmek gerekiyor. Arenillas Belediyesi, başvuru yapan herkesi kasabaya kabul etmiyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylardan, "kasaba yaşamına nasıl uyum sağlayacaklarını ve yerel topluluğa ne gibi faydalar sunabileceklerini" anlatan çok detaylı ve ikna edici bir eylem planı hazırlamaları isteniyor.