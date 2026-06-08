İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Kudüs Valisi olmak istediğini açıkladı. Vali olarak görev yaptığı süre boyunca hayalini söyleyen Bakan Çiftçi ". Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Niyazım şuydu, Rabb'im bir gün bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalındaki yayınında Bakan Çiftçi’nin bu sözlerine tepki gösterdi. İslamcı her çocuğun hayali olduğunu söyleyen Gültekin, “Sen önce kendi ülkene bir sahip çıksana. Sen önce Esenyurt'u mafyadan temizle.” diyerek tepki gösterdi.

"BU HAYAL ORTAOKUL YILLARINDAKİ İSLAMCI BİR GENCİN RÜYASI"

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarını değerlendiren Gültekin, siyasette hamaset dilinin giderek daha fazla ön plana çıktığını savundu. Çiftçi'nin Kudüs Valiliği hayalini, gençlik yıllarında birçok İslamcı çevrede karşılaşılan bir düşünce biçiminin yansıması olarak nitelendiren gazeteci, "Osmanlı'yı yeniden kuracağız, Ortadoğu'ya hakim olacağız, Kudüs bizim olacak" anlayışının gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

Gültekin, bu tür söylemlerin devlet yönetiminde sorumluluk taşıyan isimler tarafından dile getirilmesini eleştirerek, "İçişleri Bakanı'nın görevi başka ülkeler ya da şehirler için hayal kurmak değil, Türkiye'nin mevcut sorunlarına çözüm üretmektir" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİK TÜRKİYE'NİN SORUNLARI OLMALI"

Türkiye'nin birçok temel meseleyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Gültekin, özellikle çocukların ve gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı'nın önceliğinin toplumsal güvenlik ve sosyal sorunlarla mücadele olması gerektiğini belirten Gültekin, gençlerin suç örgütleri ve çetelerin etkisine açık hale geldiğini öne sürdü.

Esenyurt örneği üzerinden eleştirilerini sürdüren Gültekin, bazı bölgelerde organize suç yapılarının etkisinin arttığını savunarak, "Önce kendi şehirlerinizdeki sorunları çözün" çağrısında bulundu.

"İNSANLAR ÜLKEDEN GİTMEK İSTİYOR"

Konuşmasında ekonomik ve sosyal sorunlara da değinen Gültekin, kamuoyu araştırmalarında yurt dışına gitmek isteyenlerin oranının yüksek çıktığını belirtti. Bir İçişleri Bakanı'nın öncelikli olarak bu tabloyu değiştirmeye odaklanması gerektiğini söyleyen gazeteci, vatandaşların neden geleceklerini başka ülkelerde aradığını sorguladı.

Türkiye'de doğum oranlarının düşmesine de dikkat çeken Gültekin, gençlerin ekonomik ve sosyal kaygılar nedeniyle çocuk sahibi olmaktan uzaklaştığını ifade etti. Bu durumun uzun vadede demografik sorunlara yol açabileceğini belirten Gültekin, devlet yöneticilerinin bu gelişmeleri ciddiyetle ele alması gerektiğini savundu.

"SİYASET HAMASET ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR"

Türkiye'de siyasetin uzun süredir hamaset üzerinden şekillendiğini ileri süren Gültekin, farklı siyasi kesimlerin kendi ideolojik söylemlerini toplumun gerçek sorunlarının önüne koyduğunu söyledi. Atatürkçülükten milliyetçiliğe, Osmanlıcılıktan dini söylemlere kadar birçok başlığın siyasi tartışmalarda araç haline getirildiğini ifade eden gazeteci, bunun çözüm üretmek yerine kutuplaşmayı artırdığını dile getirdi.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarını da bu çerçevede değerlendiren Gültekin, bir devlet yöneticisinin kişisel ideallerini kamuoyu önünde dile getirirken taşıdığı makamın sorumluluğunu göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİ GÖRÜLMELİ"

Gültekin, Türkiye'nin eğitimden ekonomiye, yoksulluktan genç nüfusun yurt dışına yönelmesine kadar birçok ciddi sorunla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yüksek faiz, hayat pahalılığı ve toplumsal huzursuzluk gibi konuların ülkenin öncelikli gündemi olması gerektiğini savunan gazeteci, "Büyük Türkiye" söylemlerinin mevcut sorunların üzerini örtmemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Çiftçi'nin Kudüs Valiliği hayalini eleştirmeyi sürdüren Gültekin, devlet yönetiminde bulunan isimlerin öncelikle Türkiye'nin mevcut problemlerine yoğunlaşmasının daha doğru olacağını ifade etti.