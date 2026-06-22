İş insanı İhsan Ceylan, 2021 senesinde Çorum'un tek 5 yıldızlı konaklama tesisi olan Anitta Otel'i bankadan satın alarak kamuoyunun gündemine gelmişti.
Ünlü iş insanı İstanbul’un gözde otelini 40 milyon dolara satın aldı
Çorum'da Anitta Otel'in satışıyla gündeme gelen iş insanı İhsan Ceylan, İstanbul’un gözde otelini satın aldı. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde ise Anitta Otel'in, Arca Çorum FK'nın sahibi Savaş Balçık'a satıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı.
MİRACLE ISTANBUL ASİA HOTEL'İ SATIN ALDILAR
İş insanı İhsan Ceylan, Irmakçılar AŞ ve rüstem ekmekçi ortaklığıyla İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Miracle Istanbul Asia Hotel’i satın aldı.
Satış bedelinin yaklaşık 40 milyon dolar olduğu öğrenildi.
2021 yılında Anitta Otel’i satın alarak turizm sektörüne adım atan Ceylan, son dönemde bu oteli devretmişti. Yeni satın alma, turizm alanındaki büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.
Yaklaşık 20 bin metrekare alanda hizmet veren 219 odalı Miracle Istanbul Asia Hotel’de suit, deluxe, executive ve superior oda seçenekleri bulunuyor. Öte yandan otelde iş dünyasına yönelik 2 büyük ve 4 butik toplantı salonu yer alıyor.
Traktör bayiliğiyle tanınan Ceylan; iş makinesi ticareti, madencilik ve inşaat alanlarında da faaliyet gösteriyor.