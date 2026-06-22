Seçim anketleriyle meşgul edilen gündem, bu kez Türkiye'nin en önemli sorunlarıyla meşgul oluyor.
Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi
Türkiye'de hiç konuşulmayanlar aslında en çok konuşulması gerekenler. Siyasette suni söylemler ve mutlak butlan tartışmaları ısıtılırken; açlık sınırının altında kalan maaşlar, kişiye göre adalet arayışı ve eriyip giden eğitim sistemi vatandaşın gerçek gündemini oluşturuyor.Yunus Arıkan
"Vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu soruldu, gelen yanıtlar, mevcut gündemle karşılaştırıldığında siyasetin çözüm üretme merkezinin tıkandığı ortaya çıktı.
Türkiye'nin gündemini aylardır Terörsüz Türkiye, haftalardır mutlak butlan tartışmaları meşgul ediyor. Ancak anket sonuçlarına göre vatandaşın gündeminde ne Kürt sorunu var ne de mutlak butlan.
Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri "Terörsüz Türkiye" olarak öne çıkarken, terörü en büyük sorun olarak gören vatandaşın oranı yalnızca %2,1 oldu.
İşte "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" anketinin yanıtları
Ekonomi/Hayat pahalılığı:%60.4
Adalet/Hukuk sistemi: %10.2
Eğitim:%5.0
İşsizlik:%4.7
Emekli maaşları/Asgari ücret:%4.0
Ahlaki değer kaybı:%3.0
Terör:%2.1
Göç sorunu/Mülteciler:%1.8
Kürt sorunu:%1.0
Kentsel dönüşüm/Deprem:%0.8