Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi

Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi

Türkiye'de hiç konuşulmayanlar aslında en çok konuşulması gerekenler. Siyasette suni söylemler ve mutlak butlan tartışmaları ısıtılırken; açlık sınırının altında kalan maaşlar, kişiye göre adalet arayışı ve eriyip giden eğitim sistemi vatandaşın gerçek gündemini oluşturuyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 1

Seçim anketleriyle meşgul edilen gündem, bu kez Türkiye'nin en önemli sorunlarıyla meşgul oluyor.

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 2

"Vatandaşlara Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu soruldu, gelen yanıtlar, mevcut gündemle karşılaştırıldığında siyasetin çözüm üretme merkezinin tıkandığı ortaya çıktı.

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 3

Türkiye'nin gündemini aylardır Terörsüz Türkiye, haftalardır mutlak butlan tartışmaları meşgul ediyor. Ancak anket sonuçlarına göre vatandaşın gündeminde ne Kürt sorunu var ne de mutlak butlan.

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 4

Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri "Terörsüz Türkiye" olarak öne çıkarken, terörü en büyük sorun olarak gören vatandaşın oranı yalnızca %2,1 oldu.

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 5

İşte "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" anketinin yanıtları

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 6

Ekonomi/Hayat pahalılığı:%60.4

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 7

Adalet/Hukuk sistemi: %10.2

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 8

Eğitim:%5.0

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 9

İşsizlik:%4.7

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 10

Emekli maaşları/Asgari ücret:%4.0

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 11

Ahlaki değer kaybı:%3.0

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 12

Terör:%2.1

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 13

Göç sorunu/Mülteciler:%1.8

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 14

Kürt sorunu:%1.0

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Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu: %60 aynı cevabı verdi - Resim: 15

Kentsel dönüşüm/Deprem:%0.8

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