ABD-İsrail, İran savaşı 3. gününde sürüyor. Gazeteci Levent Gültekin, "Öyle bir alçak ki bunlar" diyerek İran'ın yanında olmayan Müslüman ülkelere sert çıktı. "Ümmet kardeşliği safsata" diyen Gültekin "Esas olan 'vatandaşlık' bağı. Yani o ülkenin evladı olmak." ifadelerini kullandı.

Levent Gültekin'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Öyle bir alçak ki bunlar. İsrail, İran'a saldırıyor. İran karşılık veriyor, İran'ı kınıyorlar. Ve bunu da bizim İslamcıların gurur duyuduğu Şara başlattı. Ardından İslam Ülkeleri Birliği de benzer bir belge yayınladı.

"'ÜMMET KARDEŞLİĞİ' SAFSATA..."

Bize buradan bir şey çıkıyor. İslamcılar buradan ders alacaklar mı? "Ümmet kardeşliği" safsata olduğunu, gerçek bir şey olmadığını, dinin "ümmet kardeşliği" dediği bir tavsiye, "Müslümanlar kardeştir cümlesi" "Kardeş olundur" Bu iyi bir tavsiyedir. Bu olumsuz bir şey değil.

"MİLYARLARCA MÜSLÜMAN İZLİYOR"

Ama bu gerçekmiş, böyle bir şey varmış, İnsanlarla ümmet birliği kuralım dediğinde etrafına bak, İran yapayalnız kaldı. Bütün dünyada bir tek İspanya iktidara sesini çıkarıyor. Milyarlarca Müslüman izliyor.

'ESAS OLAN VATANDAŞLIK BAĞI...'

Irak'ı, Suriye'yi izlediler. Şimdi İran'ı izliyorlar. Ümmet kardeşliğine güvenemeyiz. Esas olan neymiş 'vatandaşlık' bağıymış. Yani o ülkenin evladı olmak."