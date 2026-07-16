Oyun odaklı Legion markasıyla adından söz ettiren Lenovo, mobil el konsolu pazarında devrim yaratacak yepyeni bir adım atıyor. Çin merkezli teknoloji üreticisi, popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaştığı tanıtım görselleriyle tamamen bulut tabanlı çalışan yeni el konsolu Lenovo Legion C700 modelini resmen onayladı. Tencent’in güçlü "START" bulut oyun servisinin desteğiyle geliştirilen cihaz, "engelleri yıkıp anında savaşa katıl" mottosuyla, oyuncuları bilgisayar donanımı satın alma zorunluluğundan kurtarmayı hedefliyor.

AĞIR VE PAHALI KONSOL DÖNEMİNE BULUT DARBESİ

Son yıllarda Steam Deck, ROG Ally ve Lenovo’nun kendi üretimi olan Legion Go gibi cihazlar taşınabilir oyun pazarını domine etse de yüksek donanım maliyetleri, 600-800 gramı bulan ağırlıkları ve kısa pil ömürleriyle eleştiriliyordu. Lenovo Legion C700 ise bu ağır formülü kökten değiştiriyor.

Logitech G Cloud ve PlayStation Portal gibi öncülerin açtığı yoldan ilerleyen C700, oyunları kendi içindeki işlemciyle çalıştırmak yerine uzak sunuculardan cihaza anlık olarak yansıtıyor. Cihazda ağır grafik işlemciler (GPU) ve devasa soğutma blokları bulunmadığı için standart el konsollarına kıyasla çok daha hafif, ergonomik ve bütçe dostu bir yapıyla piyasaya çıkması öngörülüyor.

ŞIK TASARIM VE KUSURSUZ ERGONOMİ BİR ARADA

Yayınlanan ilk tasarım görsellerine göre pürüzsüz beyaz bir gövdeye sahip olan konsol, konforlu bir oyun deneyimi sunuyor. Xbox kontrolcülerine benzeyen asimetrik analog dizilimi, sol alttaki D-pad tuş takımı ve sağ üstteki klasik ABXY tuş kombinasyonuyla tanıdık bir yerleşim vadediyor. Cihazın arka yüzeyinde yer alan ekstra makro tuşları ve soğutma sağlayan geniş havalandırma ızgaraları ise uzun süreli oyun seanslarında serin ve rahat bir tutuş sağlıyor. Ekran arayüzündeki Tencent START logoları da konsolun tamamen yüksek hızlı internet bağlantısıyla çalışmak üzere tasarlandığını kanıtlıyor.

RAFA KALDIRILAN LEGİON PLAY’İN MİRASI YAŞIYOR

Lenovo ve Tencent, bulut el konsolu fikri üzerinde aslında ilk kez çalışmıyor. İki dev şirket, 2021 yılında Android işletim sistemine sahip "Legion Play" adlı bir proje geliştirmiş ancak bu cihaz seri üretime geçmeden rafa kaldırılmıştı. 2026 yılının ulaştığı gelişmiş bulut altyapısı ve abonelik sistemlerine olan küresel ilgi, bu yarım kalan projeyi Legion C700 adıyla çok daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırıyor. Tencent ekosistemi sayesinde oyuncular, hiçbir indirme veya kurulum beklemeden yüzlerce güncel PC oyununa saniyeler içinde erişebilecek.

KÜRESEL PAZARDAKİ KADERİNİ İNTERNET TAYİN EDECEK

Bulut oyunculuğunun doğası gereği, Lenovo Legion C700’ün performansı içindeki işlemciden ziyade ekran kalitesine, pil gücüne ve Wi-Fi bağlantısının stabilitesine dayanıyor. Güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı sağlandığında, en zorlu AAA kalitesindeki yapımların bile donma yaşamadan 60 FPS ve üzerinde akıcı bir şekilde oynanabileceği belirtiliyor.

Tencent START platformunun ağırlıklı olarak Asya pazarında hizmet vermesi nedeniyle cihazın ilk etapta bölgeye özel kalabileceği tahmin ediliyor. Ancak Lenovo'nun cihazı küresel pazara sunmak adına NVIDIA GeForce NOW veya Xbox Cloud Gaming gibi evrensel bulut servislerine sistem düzeyinde destek verip vermeyeceği henüz bilinmiyor. Ekran boyutu, batarya kapasitesi ve fiyatlandırma gibi tüm gizemli detaylar ağustos ayındaki resmi lansmanla netlik kazanacak.