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Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) sular durulmuyor. 2024 yılında İbrahim Hacıosmanoğlu’nun listesinden yönetime giren, TFF Başkanvekilliği ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan uluslararası ve DEİK Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanı Lale Cander, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğinden istifa etti. Cander, ayrılığının ardından yaptığı sert açıklamalarla TFF yönetimini adeta bombardımana tuttu.

"TFF KİMSENİN AİLE ŞİRKETİ DEĞİLDİR"

İki yıllık görev sürecini "vizyonsuzluk, nepotizm ve kaçırılan reform fırsatları" olarak nitelendiren Cander, yönetimin liyakatten uzak bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı. Seçimin ardından reform yerine dar bir akraba çevresi, iç hesaplaşmalar ve dedikoduların ön plana çıktığını ifade eden Cander, şu ifadeleri kullandı:

85 milyonluk bir ülkede futbol federasyonunun yönetiminde akrabalık ve yakın çevre ilişkilerinin bu kadar konuşulması normal değildir. Böyle bir yapıda liyakat ve bağımsızlık sorularının sorulması kaçınılmazdır.

Seçim sonrası yönetimdeki akraba kadrolaşmasını ilk fark eden Bayram Saral’ın derhal istifa ettiğini hatırlatan Cander; Başkan Hacıosmanoğlu’nun öz yeğeni Abdullah Ayaz’ın TFF Genel Sekreterliği’ne getirilmesine ve kayınbiraderi Muhammet Akçay’ın millî takımlar sorumlusu yapılmasına tepki gösterdi.

"2,5 YILLIK CEZA İTİRAZLARI SUSTURMA ÇABASIDIR"

Hukuk ve disiplin mekanizmalarının yönetim içi muhalefeti pasifize etmek amacıyla kullanıldığını öne süren Cander, şahsına verilen 2,5 yıllık hak mahrumiyeti cezasının arkasında Abdullah Ayaz’ın tutum ve davranışlarına sessiz kalmamasının yattığını savundu.

Başkanvekili Fuat Göktaş’ın etkin olduğu hukuk yapılanmasının denetlenmesi gerektiğini belirten Cander, Türk yargısına başvurduğunu ve sürecin FIFA ile UEFA nezdinde takip edilmesi için de girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. Cander, dünya futbolundaki ceza örneklerine dikkat çekerek, "Platini bile yolsuzluk iddialarına rağmen bağımsız spor yargısı ve CAS’tan 4 yıl ceza aldı. Bana verilen 2,5 yıllık ucube karar tamamen muhalefeti susturmaya yöneliktir" değerlendirmesinde bulundu.

"BUGÜN SANDIK KURULSA 30 OY ALAMAZ"

134’e 129 gibi uc uca bir oyla göreve gelen Hacıosmanoğlu yönetiminin meşruiyetini ve taban desteğini kaybettiğini belirten Cander, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: