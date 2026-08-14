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Kaynak: AA

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin gelecek hafta düzenlemeye hazırlandığı ortak askeri tatbikata sert tepki gösterdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, 17 Ağustos Pazartesi günü başlaması ve 11 gün sürmesi planlanan “Ulchi Özgürlük Kalkanı” tatbikatına ilişkin açıklama yayımladı.

“SALDIRGAN BİR SAVAŞIN PROVASI”

Açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin ortak tatbikatı “saldırgan bir savaşın provası” olarak nitelendirildi. Tatbikatın bölgedeki istikrarsızlığı farklı bir boyuta taşıdığı öne sürüldü.

Pyongyang yönetimi, ortaya çıkabilecek tehdit ve zorluklara karşı “meşru öz savunma hakkını sorumlu ve kararlı bir şekilde kullanacağını” belirterek, iki ülkeye karşı tutumunu daha açık şekilde ortaya koyacağını bildirdi.

“GEÇEN YILDAN DAHA TEHLİKELİ”

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bu yıl gerçekleştirilecek tatbikatın geçen yıla kıyasla “daha ciddi, kışkırtıcı ve tehlikeli” olacağını ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca tatbikatta ABD ve Güney Kore’nin askeri imkanları ile farklı savaş yöntemlerinin kullanılacağı iddia edildi.