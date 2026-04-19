Yonhap Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), fırlatmaların yerel saatle 06.10 sularında gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamada, füzelerin Kuzey Kore’nin Sinpo bölgesinden ateşlendiği ve yaklaşık 140 kilometre mesafe kat ettiği belirtildi.

ABD İLE YAKIN TAKİP

JCS, Güney Kore ordusunun Amerika Birleşik Devletleri ile savunma iş birliği kapsamında Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini yakından izlediğini vurguladı. Açıklamada, olası provokasyonlara karşı güçlü bir karşılık verebilecek hazırlık seviyesinin korunduğu ifade edildi.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YAPILDI

Yetkililer, fırlatmaya ilişkin hareketliliğin Güney Kore ve ABD istihbarat birimlerince anbean takip edildiğini ve elde edilen bilgilerin Japonya ile paylaşıldığını duyurdu.

KUZEY KORE’DEN “TAKTİK FÜZE” AÇIKLAMASI

Haberde ayrıca, Kuzey Kore devlet medyasının misket bombası başlığı taşıyan taktik balistik füzenin test edildiğini öne sürdüğü aktarıldı. Söz konusu sistemin, menzili içindeki hedefleri yüksek yoğunluklu güçle etkisiz hale getirebileceği iddia edildi.