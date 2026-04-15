Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece füze ve İHA'larla Ukrayna'nın farklı bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Rus kuvvetleri toplam 3 İskender-M balistik füzesi ve 324 İHA fırlattı.

Ukrayna hava savunması, saldırının büyük bölümünü başarıyla engelledi.

Ukrayna Hava Savunmasının Başarısı Hava savunma kuvvetleri, fırlatılan 324 İHA'dan 309'unu etkisiz hale getirdi.

Ancak kalan İHA'lar ile birlikte 3 balistik füze, ülkenin çeşitli noktalarına isabet etti.

Açıklamaya göre, füzeler ve düşürülemeyen İHA'lar Ukrayna'da 9 ayrı noktayı vurdu.

HEDEFLENEN BÖLGELER

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun bu gece özellikle Odessa, Kiev ve Sumi bölgelerini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda sivil altyapı ve yerleşim alanlarının zarar görüp görmediği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.