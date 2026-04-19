Avrupa otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Stellantis, Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında bulunan Poissy fabrikasında otomobil üretimini kademeli şekilde sonlandıracağını açıkladı.

Şirketin planına göre tesisteki araç montaj faaliyetleri 2028 yılına kadar tamamen durdurulacak. Fabrika daha sonra yedek parça üretimi ve geri dönüşüm alanında yeniden yapılandırılacak. Bu dönüşüm için yaklaşık 100 milyon euroluk yatırım yapılacağı belirtildi.

BÖLGEDE ÜRETİM SONA ERECEK

Kararla birlikte Paris ve çevresini kapsayan Île-de-France bölgesinde yaklaşık 100 yıldır devam eden otomobil üretimi de sona ermiş olacak. Poissy tesisi, bölgede aktif kalan son araç montaj fabrikası konumunda bulunuyordu.

Stellantis, fabrikanın tamamen kapanmayacağını ve yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlamayı sürdüreceğini duyurdu. İş gücünde azaltımın ise gönüllü ayrılık programlarıyla yapılması planlanıyor.

1930’LARDAN BUGÜNE UZANAN TARİH

1930’lu yıllarda kurulan Poissy fabrikası ilk olarak Ford tarafından inşa edildi. Daha sonra Peugeot bünyesine katılan tesis, yıllarca binlerce kişiye istihdam sağladı. Günümüzde fabrikada Opel ve DS markalarına ait modeller üretiliyor.

AVRUPA PAZARINDA BASKI ARTIYOR

Uzmanlara göre kararın arkasında Avrupa’daki zayıf talep, yüksek üretim maliyetleri ve Çinli markalarla artan rekabet bulunuyor. Stellantis’in Avrupa Birliği otomobil pazarındaki payı son yıllarda gerilerken, şirketin yeni stratejisini önümüzdeki dönemde açıklaması bekleniyor.