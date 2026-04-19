Covid-19 salgını döneminde hızla büyüyen dondurulmuş gıda sektöründe dengeler değişti. Pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarının normalleşmesiyle birlikte talepte yaşanan gerileme, sektörde bazı şirketleri zor durumda bıraktı.

Bu süreçten etkilenen firmalardan biri olan ABD merkezli Triple Sticks Foods, mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla iflas koruma başvurusu yaptı.

Pandemi döneminde tüketicilerin stok yapma eğilimi göstermesi, dondurulmuş gıda satışlarında sert yükselişe neden olmuştu. 2020 yılında sektör satışları yüzde 21 artarak 65 milyar dolar seviyesini aşmıştı. Ancak sonraki yıllarda bu büyümenin kalıcı olmadığı görüldü.

2017 yılında kurulan Triple Sticks Foods da salgın döneminde artan taleple birlikte üretim kapasitesini genişletti. Ancak normalleşme süreciyle birlikte siparişlerin azalması, şirketin büyüyen kapasitesini verimli kullanmasını zorlaştırdı.

Sektör genelinde satışlar pandemi öncesine göre hâlâ yüksek seviyelerde seyretse de, pandemi dönemindeki rekor büyüme rakamlarına ulaşmakta güçlük çekiliyor.

Uzmanlara göre enflasyon baskısının azalması ve tüketici talebinin dengelenmesiyle sektör yeni bir düzene geçmeye çalışıyor. Ancak pandemi döneminde yapılan agresif yatırımlar, bazı şirketler üzerinde finansal baskı oluşturmaya devam ediyor.