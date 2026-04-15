Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı KCNA’nın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Japonya Çalışmaları Enstitüsü, Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın “Mavi Kitap” adlı yıllık raporuna tepki gösterdi.

JAPONYA’NIN RAPORU KUZEY KORE’Yİ HEDEF ALDI,

Japonya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yayımladığı “Mavi Kitap” raporunda, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarını “ciddi endişeler” olarak tanımladı. Kuzey Kore bu ifadeleri kabul etmediğini belirterek sert tepki verdi.

“EGEMENLİK HAKLARINA TECAVÜZ” SUÇLAMASI

Kuzey Kore’den yapılan resmi açıklamada, Japonya’nın bu tutumunun Kuzey Kore’nin egemenlik haklarına, güvenlik ve kalkınma çıkarlarına açık bir tecavüz olduğu vurgulandı. Söz konusu yaklaşımın “ciddi bir provokasyon” niteliği taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Japonya’nın tutumunun, Kuzey Kore’ye karşı “derin köklü bir düşmanlık ve çatışmacı niyet” ortaya koyduğu ifade edildi.

ARKA PLAN

Japonya, yıllardır Kuzey Kore’nin balistik füze denemeleri ve nükleer faaliyetlerini ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehditlerden biri olarak görüyor. Kuzey Kore ise bu eleştirileri egemenlik ihlali olarak değerlendirerek sıklıkla kınama açıklamaları yayımlıyor.

Bu gelişme, iki ülke arasındaki gerilimin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.