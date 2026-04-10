Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore’ye geldi. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamaya göre dün havaalanında resmi törenle karşılanan Wang, Kumsusan Devlet Konukevi'nde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Choe, toplantıda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin liderler düzeyinde varılan mutabakat çerçevesinde geliştiğine dikkat çekerek Kuzey Kore-Çin dostluğunu daha da ileriye taşıma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Wang ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un geçtiğimiz yılın eylül ayında Pekin'de tarihi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ilişkileri geliştirecek yol haritasını ortaya koyduklarını aktararak, "Uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin, Kuzey Kore-Çin dostluğunu korumak ve geliştirmek, hükümetimizin değişmez tutumudur" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki taraf ayrıca uluslararası ve bölgesel konular hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

ÇİN HEYETİ ONURUNA RESEPSİYON DÜZENLENDİ

Kuzey Kore yönetimi ayrıca Wang ve beraberindeki heyetin onuruna bir resepsiyon düzenledi. Choe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Çin Dışişleri Bakanlığı heyeti, Çin'in Kuzey Kore Büyükelçisi Wang Yajun ve büyükelçilik personeli katıldı. Choe burada yaptığı konuşmada, Çin heyetinin ülkeye yaptığı ziyaretin Pekin yönetiminin karşılıklı anlayış ve iletişimi geliştirme ve dostluk bağlarını daha da güçlendirme konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu ifade etti. Choe, Çin halkına Çin Komünist Partisi liderliğinde Çin tarzı modernleşmeyi hızlandırma mücadelelerinde daha da büyük başarılar diledi.

WANG’DAN KUZEY KORE’YE ÖVGÜ

Çin Dışişleri Bakanı Wang ise Kuzey Kore yönetimine misafirperverliği için teşekkür etti. Kuzey Kore’nin ABD ve Batılı güçlerin yoğun izolasyonu ve yaptırımlarına rağmen birçok başarı elde ettiğini kaydeden Wang, bunların Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un liderliği altında Kore halkının sergilediği "çalışkanlık ve bilgeliğin bir meyvesi" olduğunu vurguladı. Kuzey Kore liderliğine ve halkına yeni başarılar dileyen Wang, ikili iş birliğinin daha da derinleşerek devam edeceğine inandığını söyledi.