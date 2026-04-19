Galatasaray’ın Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazandığı maçın ardından hakem kararları yeniden tartışma konusu oldu. Sözcü TV canlı yayınında karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu’nun açıklamaları ise geceye damga vurdu.
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası ortalığı karıştıracak sözler
Erman Toroğlu, Galatasaray - Gençlerbirliği maçındaki hakem kararları sonrası TFF ve MHK'ya çok sert eleştiriler yöneltti. Deneyimli yorumcunun açıklamaları gündem yarattı.
“ORTAK OLMUŞLAR”
Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, “Federasyon Başkanına ben de oy verdim. Ama böyle olacağını bilseydim oy vermezdim. TFF ve MHK ortak olmuş, istedikleri takımları doğruyorlar.” dedi.
Toroğlu’nun bu sözleri kısa sürede futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ICARDI POZİSYONUNA PENALTI YORUMU
Karşılaşmanın 43. dakikasında Mauro Icardi’nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona değinen Toroğlu, kararın net penaltı olması gerektiğini savundu.
Deneyimli yorumcu, “43. dakikada Icardi'nin pozisyonu net penaltı.” ifadelerini kullandı.
İPTAL EDİLEN GOLE TEPKİ
VAR incelemesi sonrası iptal edilen gol için de konuşan Toroğlu, sürenin uzunluğuna dikkat çekti.
Toroğlu, “60. dakikadaki golü ofsayt yapmak için altı dakika uğraştı. Bu nasıl ofsayt?” sözleriyle tepki gösterdi.
TÜRK HAKEMLER ÇIKIŞI
Türk hakemlerinin uluslararası arenadaki durumuna da değinen Toroğlu, “Neden Dünya Kupası’nda Ugandalı hakem var da Türk hakem yok, şimdi anlıyor musunuz?” dedi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI MESAJI
Süper Lig’deki yarışın hakem kararlarıyla gölgelendiğini öne süren Toroğlu, “Bugünkü hakemlerden sonra Galatasaray, Fenerbahçe’yi yense de ben şampiyon oldu diyemem.” ifadelerini kullandı.
“BİR ORTA OYUNU OYNANIYOR”
Son dönemde sık sık konuşulan yapı tartışmalarına da göndermede bulunan Toroğlu, “Yapı diyorlar, kapı diyorlar... Doğru yapı da var, kapı da var bir de o kapının sapı var. O sapı kim kullanıyor? Burada tamamen bir orta oyunu oynanıyor.” dedi.
Erman Toroğlu’nun sert açıklamaları, ligin son haftalarına girilirken hakem tartışmalarını yeniden alevlendirdi.