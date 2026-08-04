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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirerek Türkiye genelindeki kütüphane yatırımları ve ulaşılan yeni rakamları paylaştı.

Şırnak'ta düzenlenen açılış törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci ve Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz da katıldı.

KULLANIM ALANI 900 BİN METREKAREYE ÇIKTI

Göreve geldikleri günden bu yana çocukların ve gençlerin kütüphane hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için ülke genelinde kapsamlı yatırımlar yaptıklarını belirten Ersoy, farklı yaş gruplarına hitap eden yeni nesil kütüphaneleri şehirlerle buluşturduklarını söyledi.

Türkiye genelinde bin 300'den fazla kütüphanenin hizmet verdiğini aktaran Ersoy, son 8 yılda toplam kütüphane kullanım alanının 320 bin metrekareden yaklaşık 900 bin metrekareye, oturma kapasitesinin ise 97 binden yaklaşık 160 bin kişiye yükseldiğini açıkladı.

ÜYE VE KULLANICI SAYISINDA TARİHİ ARTIŞ

Bakan Ersoy, halk kütüphanelerindeki üye sayısının son 8 yılda 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının ise 28 milyondan 39,2 milyona çıktığını belirtti.

Toplam kitap sayısının da aynı dönemde 19 milyondan 26,1 milyona ulaştığını ifade eden Ersoy, yalnızca son üç yılda hizmete açılan yeni ve yenilenmiş kütüphane sayısının 245'i geçtiğini bildirdi.

ŞIRNAK'A 8 BİN 390 METREKARELİK YENİ KÜTÜPHANE

Açılışı yapılan Şırnak İl Halk Kütüphanesi, 8 bin 390 metrekare kapalı alana, bin 475 kişilik kullanıcı kapasitesine ve yaklaşık 62 bin kitaplık raf kapasitesine sahip olarak hizmete girdi.

Kütüphanede;

0-3 yaş bebek bölümü,

4-6 yaş okul öncesi bölümü,

7-14 yaş çocuk bölümü,

Dört ayrı yetişkin okuma ve araştırma salonu,

Süreli yayınlar bölümü,

Teknik hizmetler birimi,

Görme ve işitme engelliler için erişilebilir hizmet odaları,

Farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler,

Multimedya salonu,

Konferans salonu bulunuyor.

Yeni kütüphanenin araştırma, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacağı belirtildi.

ŞIRNAK'TAKİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Şırnak'ın Molla Ahmed-i Cezerî ve Ahmed-i Hânî gibi önemli isimlerin düşünce ve edebiyat mirasına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, kütüphanelerin bu kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Son beş yılda İdil, Uludere, Silopi ve Güçlükonak İlçe Halk Kütüphaneleri'nin tefrişlerinin yenilendiğini belirten Ersoy, Cizre 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi'nin de yeni hizmet binasına kavuştuğunu ifade etti.

"ÜRETEN KÜTÜPHANELER" VİZYONU

Kütüphanelerin artık yalnızca kitap okunan mekânlar olmadığını vurgulayan Ersoy, "Üreten Kütüphaneler" vizyonuyla bu alanların sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan üretim merkezlerine dönüştürüldüğünü söyledi.

İnovasyon ve girişimcilik süreçlerini desteklediklerini belirten Ersoy, kütüphanelerin fikir ve proje geliştirme merkezleri olarak da işlev gördüğünü ifade etti.

TÜRKİYE GENELİNDE FARKLI TEMALARDA KÜTÜPHANELER HİZMET VERİYOR

Bakan Ersoy, Türkiye genelinde;

26 müstakil bebek kütüphanesi,

75 çocuk kütüphanesi,

21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanesi,

12 alışveriş merkezi kütüphanesi,

3 havalimanı kütüphanesi,

2 gar kütüphanesi,

2 hastane kütüphanesinin hizmet verdiğini açıkladı.

Bunun yanında 78 gezici kütüphane ile yerleşik kütüphanelere erişemeyen vatandaşlara da hizmet sunulduğunu belirten Ersoy, dijital dönüşüm, mobil uygulamalar, yapay zekâ ve engelli dostu teknolojilerle kütüphane hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin şehre, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.