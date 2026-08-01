Yazın en sıcak günlerinde ister sahilde güneşlenirken, ister tatilde yolculuk yaparken, ister evinizin huzurlu bir köşesinde kitap okuyor olun; temmuz ayında okurların en çok ilgi gösterdiği eserler netleşti. Dünya klasiklerinden etkileyici romanlara, düşündüren felsefe kitaplarından psikoloji ve kişisel gelişim alanındaki dikkat çeken eserlere, sürükleyici polisiyelerden çok konuşulan yapımlara kadar ay boyunca öne çıkan kitaplar, temmuz ayına damga vurdu.
Kitapseverlerin gizli favorileri belli oldu: İşte temmuz ayının en çok okunan 17 kitabı
Kitap kurtlarının temmuz ayında en çok okuduğu kitaplar belli oldu. Felsefi bir derinliği olan kitaplardan, eşsiz dünya klasiklerine kadar oldukça geniş yelpazeli bu kitaplar, temmuz ayına damga vurdu.Kaynak: Diğer
1. İlyada - Homeros
Truva Savaşı'nın en çetin günlerini, tanrıların ile kahramanların amansız mücadelesini kitapseverlere sunan antik çağ efsanesi.
2. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl
Toplama kampındaki ağır deneyimlerden yola çıkarak insanın en zor koşullarda bile hayata nasıl tutunabileceğini gösteren, varoluşçu psikolojinin başyapıtı.
3. Bülbül - Kristin Hannah
İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da direniş gösteren iki kız kardeşin cesaret, sevgi ve fedakarlık dolu sürükleyici hikayesini anlatan duygusal roman.
4. Murdle 1 - G.T. Karber
Zekasını test etmek isteyen polisiye tutkunları için dedektiflik mantığını bulmacalarla birleştiren, temmuz ayının en eğlenceli ve popüler etkileşimli kitabı.
5. Her Şeyle Savaşamazsın - Özgür Bacaksız
Onedio'nun derlemesine göre, temmuz ayının en çok okunan beşinci kitabı olan bu eser, hayatın getirdiği zorlukları kabullenme, içsel huzuru bulma ve gereksiz zihinsel yüklerden arınma üzerine derin farkındalık kazandıran etkileyici rehber.
6. Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy
Aşk, sadakat, toplum baskısı ve vicdan kavramlarını aristokrat Rus toplumunun arka planında muazzam bir edebi derinlikle işleyen efsanevi klasik.
7. Yürümenin Felsefesi - Frédéric Gros
Yürümenin sadece bir eylem değil, zihni özgürleştiren felsefi bir deneyim ve kaçış yolu olduğunu düşürler üzerinden aktaran ufuk açıcı çalışma.
8. Her Şeyi Düşünme - Anne Bogel
Sürekli zihni kurcalayan düşünce döngülerini kırmak, karar alma süreçlerini kolaylaştırmak ve zihinsel dinginliği yakalamak isteyen okurların tercihi.
9. Gerçek - Saul Bellow
Nobel Edebiyat Ödüllü yazarın insan doğasını, toplumsal ilişkileri ve içsel hesaplaşmaları keskin bir mizah ve gözlem gücüyle aktardığı seçkin eseri.
10. Bodrum Katı / Tünelden Önceki Beyaz Ev - Işıl Işık
Korku ve gerilim edebiyatı severleri karanlık bir gizemin içine çeken, sırlarla dolu atmosferiyle okuru ilk sayfadan itibaren saran heyecan verici roman.
11. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai
Japon edebiyatının hüzünlü kalemi Dazai'nin, toplumla uyum sağlayamayan bir ruhun içsel çöküşünü ve yabancılaşmasını dürüstçe ortaya koyduğu sarsıcı kitap.
12. Yere Yakın Yıldızlara Uzak - Emine Tavuz
Genç okurların kalbini fetheden, arkadaşlık, kırgınlıklar ve yeniden başlama temalarını samimi bir dille işleyen popüler roman.
13. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara
Dört dostun yıllara yayılan bağını ve geçmişin ağır travmalarını derin bir duygu seliyle anlatan, edebiyat dünyasında iz bırakan sarsıcı roman.
14. Çöl Çiçeği - Waris Dirie
Somali çöllerinden moda dünyasının zirvesine uzanan, geleneksel baskılara karşı verilen cesur kadın mücadelesini anlatan ilham verici gerçek yaşam öyküsü.
15. Kinyas ve Kayra - Hakan Günday
Yeraltı edebiyatının kült eseri, iki dostun karanlık iç dünyalarını, varoluşsal sancılarını ve sürükleyici maceralarını felsefi derinlikle buluşturuyor.
16. İnsancıklar - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Yoksulluk içindeki iki insanın mektuplar aracılığıyla kurduğu masum bağı ve toplumsal adaletsizlikleri ele alan, Dostoyevski'nin ilk edebi şaheseri.
17. Yabancı - Albert Camus
Absürdizm akımının temeli sayılan, toplumsal normlara kayıtsız kalan Meursault karakteri üzerinden varoluşun anlamını sorgulatan ölümsüz yapıt.