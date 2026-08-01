Kitapseverlerin gizli favorileri belli oldu: İşte temmuz ayının en çok okunan 17 kitabı

Yazın en sıcak günlerinde ister sahilde güneşlenirken, ister tatilde yolculuk yaparken, ister evinizin huzurlu bir köşesinde kitap okuyor olun; temmuz ayında okurların en çok ilgi gösterdiği eserler netleşti. Dünya klasiklerinden etkileyici romanlara, düşündüren felsefe kitaplarından psikoloji ve kişisel gelişim alanındaki dikkat çeken eserlere, sürükleyici polisiyelerden çok konuşulan yapımlara kadar ay boyunca öne çıkan kitaplar, temmuz ayına damga vurdu.