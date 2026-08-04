Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı?

Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı?

Geçtiğimiz hafta 90 dolar seviyesini aşan brent petrolün 84 dolara gerilemesi araç sahiplerine derin bir nefes aldıracak. 90 lirayı aşan motorine bu gece dev indirim var.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 1

ABD ve İran hattındaki diplomatik temas açıklamalarıyla küresel petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, akaryakıt cephesinde araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 2

Jeopolitik tansiyonun gerilemesiyle birlikte motorin grubuna dev bir indirimin yansıması bekleniyor. İndirim pompaya yansırsa 82 lirayı bulan motorin, yeniden 75 lira seviyelerine gerileyecek.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 3

Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte akaryakıtta yeni indirim beklentileri de gündeme geldi.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 4

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında 6,37 TL'lik indirim bekleniyor.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 5

Söz konusu indirimin yürürlüğe girmesi halinde motorin fiyatlarında son dönemin en dikkat çekici düşüşlerinden biri gerçekleşmiş olacak.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 6

İndirimin pompaya yansıyıp yansımayacağı veya ne kadarının eşel mobil sisteminde uygulanan ÖTV'ye gideceği akşam saatlerinde belli olacak.

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 7

Konuya ilişkin açıklama yapan ve akaryakıta zam-indirim haberlerini önceden duyurmasıyla bilinen Olcay Aydilek şunları şöyledi:

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 8

"Motorine, dev indirim... Motorine, bu gece yarısı 6,37 TL indirim bekleniyor."

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 9

"İndirimin, bu tutarda pompaya yansıyıp yansımayacağı saat 16:00’da, rafinerilerin yeni fiyatları akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirmesiyle belli olacak."

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 10

4 Ağustos Salı güncel akaryakıt fiyatları (İndirimsiz-güncel)

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 11

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.24 TL
Motorin: 81.02 TL
LPG: 33.79 TL

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 12

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67.08 TL
Motorin: 80.87 TL
LPG: 33.19 TL

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 13

Ankara:

Benzin: 68.20 TL
Motorin: 82.14 TL
LPG: 33.89 TL

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Akaryakıta 6 liradan fazla indirim gelecek: İndirim pompaya yansıyacak mı? - Resim: 14

İzmir:

Benzin: 68.50 TL
Motorin: 82.42 TL
LPG: 33.79 TL

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