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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Elmalı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.



Yangına havadan 7 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağıyla müdahale edilirken, karadan ise 22 arazözün yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor. Ekipler, alevlerin daha geniş ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Bölgenin engebeli yapısı ve zaman zaman etkili olan rüzgâr, söndürme çalışmalarını güçleştirirken, hava ve kara unsurları koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Helikopterler ve uçaklar belirlenen noktalara aralıksız su atarken, kara ekipleri de alevlerin önünü kesmek için kritik noktalarda müdahalede bulunuyor.