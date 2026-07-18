Orman Genel Müdürlüğü gün verdi, bölge bölge uyardı: Yangın riski zirve yaptı

OGM, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle en küçük bir kıvılcımın dahi kısa sürede büyük bir orman yangınına dönüşebileceğine dikkati çekerek, ormanlık alanlar ile ormanlara komşu bölgelerde ateş yakılmaması, anız yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınılması gerektiğini vurguladı.