Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Antalya'dan İstanbul'a hasta taşıyan, Şükrü Ş'nin kullandığı 41 HZ 258 plakalı özel şirkete ait ambulans, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15'inci kilometresinde seyir halindeki M.A. idaresindeki 03 AIF 157 plakalı tıra çarptı. Ambulans, çarpmanın etkisiyle yol kenarında park halinde bulunan başka bir tıra da vurdu.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, ambulansla taşınan 71 yaşındaki Türkan Dabandıoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Şükrü Ş. ile sağlık personelleri Hilal T. ve Ahmet S. ile hasta yakını Nihal Dabandıoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Türkan Dabandıoğlu'nun cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.