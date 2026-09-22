Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüyle ilgili yeniden açılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin ifadesinin ardından oyuncuların ifadeleri de alınmaya başlandı.

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Dizide "Ömer Baba" karakterini canlandıran Emin Olcay'ın ifadesinin alınacağı belirtildi. Olcay, dizinin yapım süreci ve senaryoya ilişkin daha önce gerçekleştirdiği açıklamalar nedeniyle bilgi sahibi olarak getirildi.

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Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.