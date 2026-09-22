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Kaynak: Haber Merkezi

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüyle ilgili yeniden açılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin ifadesinin ardından oyuncuların ifadeleri de alınmaya başlandı.

Dizide "Ömer Baba" karakterini canlandıran Emin Olcay'ın ifadesinin alınacağı belirtildi. Olcay, dizinin yapım süreci ve senaryoya ilişkin daha önce gerçekleştirdiği açıklamalar nedeniyle bilgi sahibi olarak getirildi.

Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay, Kozinoğlu soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.