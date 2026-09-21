Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar verildi.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen isimlerden gazeteci Osman Arslan, “yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama” ve “suç örgütü kapsamında faaliyette bulunma” suçlamaları kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Dönemin Cezaevi Müdürü Ömer Vatan ile dönemin Vardiya Amiri Kazım Beyke hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
OSMAN ARSLAN TUTUKLANDI
Hakimlikteki işlemlerin ardından Osman Arslan’ın tutuklanmasına karar verildi. Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi.
Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Osman Arslan'ın üzerine atılı bulunan TCK. 337 ve 220 maddelerinde ifade olunan suçlar kapsamında tutuklanmasına karar verilmiştir. Diğer şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir.”