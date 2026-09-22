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Gazeteci İnan Mutlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmiş dönemde yaptığı manipülasyon açıklamasını yeniden gündeme taşıdı.

Mutlu, paylaşımına "Hepiniz oradaydınız." notunu düşerek Bakan Şimşek’in 4 Kasım 2025 tarihinde sarf ettiği "Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz" sözlerini aktardı.

9. SERMAYE PİYASALARI KONGRESİ VE SPONSOR DETAYI

Paylaşımında Mehmet Şimşek'in söz konusu açıklamayı yaptığı adrese işaret eden İnan Mutlu, bu etkinliğin 9. Sermaye Piyasaları Kongresi olduğunu belirtti.

Kongrenin sponsorluk görsellerini de paylaşımına ekleyen Mutlu, etkinlik sponsorlarından birinin 'Tera Yatırım' olduğuna dikkat çekti.

İnan Mutlu'nun paylaştığı kongre sponsorluk tablosunda yer alan kurumlar şu şekilde sıralandı:

DESTEKLEYEN KURUM

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)

ANA SPONSORLAR

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul

PLATİN SPONSORLAR

İş Yatırım, Midas, Tera Yatırım