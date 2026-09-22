Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne sevk edildi.
KOZİNOĞLU’NUN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi’ne getirilen Enver Altaylı’nın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacak.
Altaylı’nın ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade işlemlerine başlanacak.