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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Ülkede kime sorsanız "para yok" diyor ama borç dağları büyümeye devam ediyor. TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşların kullandırdığı nakdi krediler, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 oranında fırlayarak tam 28 trilyon 136 milyar liraya ulaştı.

Bu devasa borcun 26 trilyon 987 milyar lirası bankalar tarafından verilirken, geri kalan kısmı finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri üzerinden sağlandı.

Tasfiye olunacak (ödenemeyen ve takibe düşen) alacaklar haziran itibarıyla 961 milyar liraya fırladı. Bu alacakların 925 milyar lirası doğrudan bankaların sırtında. Batık kredilerin toplam kredilere oranı ise geçen yıla göre 0,7 puan artışla yüzde 3,3’e tırmandı.

VATANDAŞIN ÇÖKÜŞÜ: 44,5 MİLYON KİŞİ BORÇ KISKACINDA

Asıl yangın vatandaşın mutfağında ve cebinde yaşanıyor! Bireysel krediler yüzde 46 gibi devasa bir artışla 6 trilyon 927 milyar liraya ulaştı. Neredeyse nefes alan herkes bankalara borçlu.

Kredi Kartları ve KMH ile Hayatta Kalma Mücadelesi: Bireysel kredilerin tam yüzde 50'sini kredi kartları oluştururken, yüzde24’ünü ihtiyaç kredileri ve yüzde 14’ünü kredili mevduat hesapları (KMH) kapsıyor. İnsanlar artık maaşla değil, eksi hesapla ve kredi kartıyla ay sonunu getirmeye çalışıyor!

Sadece bir yıl içinde borçlular ordusuna 2,1 milyon kişi daha eklendi ve bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takiptekiler hariç) 44,5 milyona fırladı. Kişi başına düşen ortalama kredi bakiyesi ise tam 156 bin lira.

Sırf haziran ayında 210 bin kişi ilk kez eksi hesaba (KMH) girdi, 199 bin kişi hayatında ilk defa kredi kartı aldı. Vatandaşın bireysel kredilerdeki batık oranı ise yüzde 4,6'yı bulmuş durumda.

ŞİRKETLER VE SEKTÖRLER DE ALARM VERİYOR

Ticari tarafın durumu da vatandaştan farklı değil. Ticari krediler %35 artışla 21,2 trilyon lira olurken, toplam pastanın yüzde 75'ini oluşturdu.

Yabancı para (YP) krediler yüzde 28 artışla 9 trilyon 989 milyar lira oldu. Özellikle enerji sektörünün kredi borcunun yüzde 83'ü yabancı para cinsinden! Olası bir kur şokunda yaşanacakları tahmin etmek bile korkutucu.

Batık (tasfiye olunacak) alacak oranının en yüksek olduğu sektörler yüzde 4,2 ile "inşaat" ve "toptan ve perakende ticaret" oldu.

DEPREM BÖLGESİ BORÇLA AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR

Tablonun en can yakan detaylarından biri de coğrafi dağılımda gizli. Son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan illerin Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay olması, depremzedelerin yaralarını kendi borçlanmalarıyla, banka kredileriyle sarmaya terk edildiğinin en acı kanıtı.

Kişi başına ortalama bireysel kredi bakiyesinin en yüksek olduğu iller ise sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir oldu.