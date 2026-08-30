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Kaynak: İHA

Murat Kurum Tesisleri'ndeki çalışmayı Teknik Direktör İlhan Palut yönetti. Antrenmana salonda gerçekleştirilen ısınma programıyla başlayan yeşil-beyazlı futbolcular, ardından saha bölümüne geçti.

Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan oyuncular, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından topla oyun organizasyonlarında yer aldı. Antrenman, turnuva karşılaşmaları ve koşu çalışmasıyla sona erdi.

Konyaspor, Erzurumspor FK karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.